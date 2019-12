10 Jahre Digital Out of Home Know-how

Goldbach: Innovator und Marktführer bei Qualität und Quantität im Bereich digitale Außenwerbung.

Goldbach Austria vermarktet nicht nur das größte Digital Out of Home Netzwerk Österreichs. Mit 10 Jahren Expertise, in denen Goldbach stets Wegbereiter und First Mover im Zusammenhang mit neuen Technologien, wie etwa der programmatischen Auslieferung und Steuerung war und ist, sowie mit 30 Vermarktungspartnern mit qualitativ hochwertigen Standorten ist Goldbach nicht nur in Sachen Quantität sondern auch Qualität unangefochtene Nummer 1 im österreichischen DOOH Werbemarkt. Aufgrund der Größe des Netzwerkes wird die beste nationale Reichweite aber gleichzeitig auch eine optimale Abdeckung für regionale Aktionen gewährleistet.

Außerdem kann Goldbach als Vermarkter aller Bewegtbild-Kanäle als einziger Anbieter auch die Kombination mit Mobile anbieten, was für kreative DOOH-Kampagnen unvergleichliche Möglichkeiten eröffnet.

Gemeinsam mit Verbänden wie VAMP und MMA, in denen Goldbach auch in den Vorständen aktiv ist, wird sukzessive an den Themen Standardisierung, objektive Messung der Reichweiten und Technologie – kurz an der Professionalisierung der vergleichsweise neuen Mediengattung – gearbeitet.

Mit der Professionalisierung und Standardisierung von Buchungs- und Targetingmöglichkeiten (Wetter, Geo, Zeitschienen, POS sowie Synchronisation mit Mobile) steigt die Relevanz des Mediums Außenwerbung stetig. Durch den vereinfachten Aufwand im Buchungsprozess wächst bei Werbekunden auch die Motivation, DOOH im Mediamix zu berücksichtigen. Insgesamt nehmen DOOH Kampagnen und hier speziell auch programmatische Buchungen deutlich zu, letztere decken inzwischen ca. 10% des DOOH Businesses bei Goldbach ab, Tendenz stark steigend.

Starke Partner

Mit Partnern wie ÖBB Werbung, Digilight und Aeneas wurden in den letzten Jahren neue Standards gesetzt, um die Reichweite österreichweit auszubauen.

Seit bereits acht Jahren kooperieren Goldbach und ÖBB Werbung im Bereich digitale Außenwerbung. Um die Idee des Storytellings und der direkten Ansprache der 1,3 Millionen Menschen, die täglich mit den ÖBB unterwegs sind, auch in der Konsequenz fortzuführen, wird die Zusammenarbeit mit Goldbach intensiviert. Die ÖBB Werbung investiert in die Errichtung neuer High-End Screens, Goldbach investiert in die Technologien, um die Buchbarkeit der Werbemedien in der programmatischen Welt von Adservern und Datamanagementplattformen zu etablieren. Werbekunden wird moderne Außenwerbung in ganz Österreich präsentiert, die cool, modern und verspielt sein darf.

Die ÖBB Werbung hat mit der Digitalisierung von Werbeflächen auf Bahnhöfen einen erfolgreichen Weg beschritten. Die neuen DOOH Screens „Railscreen Station“ haben sich bei den Medienagenturen und Werbetreibenden als besonders impact-starkes und dynamisches Werbemedium etabliert.

Auch mit Digilight arbeitet man bereits seit 7 Jahren eng zusammen. „Digilight und Goldbach werden die seit 2012 bestehende Zusammenarbeit im DOOH Bereich strategisch entwickeln und 2020 besonders im Bereich programmatic intensivieren. Hintergrund der verstärkten Zusammenarbeit ist der enorme Ausbau der CITY Standorte von Digilight, die „Programmatic DOOH“- Nachfrage aus den Nachbarländern, sowie die DOOH Expertise von Goldbach, die seit 2016 als First Mover im DACH-Raum die ersten erfolgreichen programmatischen Kampagnen umgesetzt hat.“, kommentiert Kurt Schügerl, Digilight Geschäftsführer und Gründer die Kernthemen.

Digilight ist mit fast 10 Jahren Erfahrung das älteste DOOH Netzwerk in Österreich und gleichzeitig auch der einzige Anbieter, der vom ersten Tag an eigene Screens in allen Bundesländern platziert hatte. Über die Screens in Stadtzentren, Busbahnhöfen und Einkaufszentren werden mehr als 1,6 Mio. Menschen täglich erreicht.

„Wie internationale Trends zeigen, werden programmatische Buchungen auch im DOOH Segment im Volumen stark zunehmen. Gemeinsam mit Goldbach werden wir deshalb 2020 die Schnittstellen für eine möglichst einfache Anbindung unterschiedlicher Digital Signage Software Produkte entwickeln. Die Anbindung aller unserer Flächen für programmatische Buchungen über Adserver und die gemeinsame intensive Bearbeitung des Marktes ist unser Ziel in der Zusammenarbeit mit Goldbach für das nächste Jahr.“, ergänzt Schügerl.

Auch Partner Aeneas hat sich als Ziel gesetzt, digitale Werbemöglichkeiten, gemäß internationalem

Trend, als Werbeplattform auf nationaler Ebene in Österreich zu etablieren. Josef Toman, Geschäftsführer der Aeneas Beteiligungsgesellschaft: „Die langjährige sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Goldbach – bestätigt durch die Zufriedenheit unserer Werbekunden – basiert auf dem gemeinsamen Qualitäts- und Lösungsverständnis und garantiert somit Werbetreibenden einen hohen Mehrwert auch in den nächsten Jahren.“

Erfolgskonzept DOOH im gesamten DACH Raum

Mittlerweile ist Goldbach mit seinem Digital out of Home Angebot nicht nur Marktführer in Österreich, sondern auch in der Schweiz und in Deutschland äußerst erfolgreich.

„Wir haben von Anfang an das Potential von Digital out of Home geglaubt und hier in Österreich schon früh und sehr stark in die Aufbauarbeit von technisch high-sophisticated Lösungen investiert.“, beschreibt Goldbach Austria Geschäftsführer Josef Almer den Stellenwert von DOOH.

„Die ersten Schritte haben wir bereits vor 10 Jahren gemacht, ein Jubiläum auf das wir sind sehr stolz sind. Vor inzwischen bald vier Jahren, im Frühling 2016, wurde die erste automatisierte Kampagne in unserem Netzwerk ausgespielt, seither ist die programmatische Buchung und Auslieferung von DOOH Werbung bei Goldbach Standard.

Das Goldbach DOOH Netzwerk umfasst aktuell über 8.500 Screens mit mehr als 88 Mio. Bruttokontakte in 2 Wochen und zieht sich quer durch alle Umfelder und Channels. „Doch wir ruhen uns nicht auf dem Erreichten aus. Das noch junge Medium Digital out of Home birgt noch großes Potential, das wir mit unserer Strategie: Halten der Qualität, Standardisierung und Optimierung der Technologie optimal ausschöpfen werden.“, so Josef Almer über die Pläne.