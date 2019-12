Digital Trust: Kunden tauschen Vertrauen immer stärker gegen Convenience

Bei den Digital Business Trends wurde dieses Mal über Vertrauen in der Business-Welt diskutiert.

Auch in der digitalen Welt ist Vertrauen der entscheidende Wettbewerbsfaktor. Allerdings gelingt der analoge Handschlag vielfach leichter. Wie Unternehmen dennoch eine Beziehung mit ihren Kunden und Geschäftspartnern aufbauen können, erklärten Experten bei einer Veranstaltung der Plattform „Digital Business Trends“ in Kooperation mit der ÖMG - Österreichischen Marketing Gesellschaft. Gelernte Vertrauensmodelle aus der analogen Welt können nicht 1:1 in die digitale Welt umgelegt werden. Es gibt Beziehungen nicht mehr nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Maschinen oder Maschinen und Systemen – etwa wenn der Laufschuh mit der Gesundheitsversicherung kommuniziert. Die Experten orten eine hochemotionale Grundstimmung: Datenmissbrauch und Deep Fake-Beispiele erschüttern aktuell das Vertrauen der Online-Community.