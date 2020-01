MedienManagerKompakt KW05/20

Nur noch 3 Tage lang erhalten Sie einen Früheinreicherrabatt auf alle ihre Einreichungen.

Am Freitag, den 31. Januar endet die nächste Phase des Best of Content Marketing 2020. Bereits viele alte und neue Einreicher haben in den letzten Wochen vom Früheinreicherrabatt gebrauch gemacht. Wenn auch ihr dazugehören wollt, solltet ihr unbedingt noch in dieser Woche eure Arbeiten einreichen. Endgültig endet die Einreichungsphase am 24. Februar. Reportings können noch bis zum 19. März eingereicht werden.