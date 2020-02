Interview mit Camilla Sievers Head of Unit 3

In der heutigen Ausgabe der Sendung „Aus erster Hand", erzählt Camilla Sievers, ihres Zeichens Head of Unit 3 in einem sehr persönlichen und interessanten Gespräch über Ihre berufliche Laufbahn als erfolgreiche Start Up Unternehmerin und Managerin bei IP Austria. Mit großer Begeisterung berichtete sie uns ihre Vision und Mission zum Projekt Media4RevenueShare der IP Unit 3.