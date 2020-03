Aus tele wird „tele14″

Das sind ungewöhnliche Zeiten. Und da passieren ungewöhnliche Dinge. Eigentlich wollte tele in den nächsten Tagen seine neue Umweltaktion „Ein Urwald für Österreich“ vorstellen. Aber das muss warten. Stattdessen haben wir uns überlegt, wie wir aus der Not der Corona-Krise eine Tugend machen und dürfen daher heute unser neues tele präsentieren:

tele14

Das ist das neue Fernsehmagazin, das unser seit 31 Jahren bekanntes tele – zumindest bis auf weiteres – ersetzt. „tele14“ erscheint alle 14 Tage in den geraden Wochen. Start ist in Kalenderwoche 16. Das Heft erscheint am 15./16.April und bietet Fernsehprogramm von 17. bis 30. April 2020.

Das neue „tele14“ liefert Fernsehprogramm für zwei Wochen. Die tägliche Programminformation wird auf einer Doppelseite konzentriert. Gleichzeitig gibt es mehr redaktionelle Tipps und Empfehlungen zu den Fernseh-Highlights von zwei Wochen aus unserer Redaktion. Neu ist am Anfang des Hefts ein Block mit Neuigkeiten über Filme und Serien, die auf den Streaming-Kanälen zu sehen sind: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Sky und vielen anderen.

Natürlich gibt es weiterhin und mit mehr Fläche die Rubriken „Aktiv und Gesund“ und „Entdecken und Genießen“ in jedem Heft. Auto- und Homestorys kommen je nach Buchungslage und Kundenwunsch hinzu. Unverändert tagaktuell mit mehr als 100 Sendern bleiben die Website www.tele.at und die tele-Apps.

2 für 1

Für unsere Werbepartner ist auch der Anzeigentarif eine überaus gute Nachricht: Er bleibt gleich!

Eine Schaltung zum alten Preis bedeutet nun zwei Wochen Präsenz im Heft und damit die Chance auf doppelte Blattkontakte, die bereits jetzt bei 4,6 liegen*. Bei fast 1,3 Millionen** LeserInnen jede Woche und knapp 970.000 Heften *** ist das ein unschlagbares Argument!

tele erscheint weiterhin als Programmbeilage in Österreichs besten Zeitungen. Unter anderem sind das: Die Presse, Der Standard, Kleine Zeitung, NÖN, BVZ, OÖ Nachrichten, Salzburger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten, Neue, Wiener Zeitung, Die Furche, OÖ Volksblatt.

*MA 2019: Blattkontakte (wie oft nimmt ein Leser ein Exemplar durchschnittlich in die Hand): 4,6

**MA 2019: 1,280.000 LpA

***ÖAK 2. HJ 2019: verbreitete Auflage: 968.645 Exemplare

hans.metzger@tele.at

www.tele.at

https://media.tele.at