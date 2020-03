GroupM Aktivitäten im Bereich Brand Safety, Digital Risk & Brand Suitability

Am Donnerstag, dem 20.02.2020, veranstaltete die GroupM in Wien eine Brand-Safety-Frühstück. Stevan Randjelovic, GroupM Director Brand Safety & Digital Risk EMEA, hielt vor Kunden der GroupM einen Impuls-Vortrag zu den GroupM-Aktivitäten, die global und lokal gesetzt werden, um digitale Sicherheit sowohl für Werbeinvestments als auch für die Brand selbst zu gewährleisten. Dementsprechend wurde ein breites Spektrum an Themen wie Vermeidung von Fraud, Brand Suitability, Coalition for Better Ads, Cookieless Targeting und TCF intensiv diskutiert.

Unter dem Titel „Digital Breakfast“ veranstaltete GroupM Österreich erstmalig eine Info-Veranstaltung für die Kunden der drei Mediaagenturen Mindshare, MediaCom und Wavemaker zum Thema Brand Safety und Digital Risk. Dazu präsentierte der EMEA Director Stevan Randjelovic alle Maßnahmen der GroupM, die weltweit zu diesem Thema in 2019 gesetzt wurden und in 2020 geplant sind.

Die GroupM arbeitet intensiv in Vereinigungen und Verbänden mit, um maßgeblich Einfluss auf Maßnahmen wie Better Ads Standards zu haben und interne Prozesse über alle GroupM Standorte auszurollen wie zum Beispiel ein Control System, um Fraud zu vermeiden. GroupM Österreich hat dazu lokal ein Tool entwickelt, über das die Brand Safety Einschätzung eines jeden Kunden schnell und einfach per Score ermittelt werden kann.

„Brand Safety ist ein wichtiges Thema innerhalb der GroupM Österreich. Wir investieren hohe Summen, um unseren Kunden einen sicheren digitalen Auftritt zu ermöglichen. Diese Bemühungen stehen oft im Hintergrund. Es war uns ein Anliegen mit dieser Veranstaltungen einen Einblick zu geben, welch hoher Aufwand hier von Agenturen im Sinne unserer Kunden betrieben wird. “, so GroupM CEO Andreas Vretscha.

Nicola Pohoralek, Geschäftsführerin der GroupM Digital (?) fügt hinzu: „Mit unserem Brand Safety Tool, das wir extra für eine schnelle und einfache Auswertung den Kunden unserer Agenturen zur Verfügung stellen, kann ein individueller Brand Safety Score für jedes Unternehmen ermittelt werden, anhand von dem die digitale Mediastrategie ausgerichtet wird.“

Gerade aufgrund der anstehenden digitalen Ereignisse wie 3rd Party Blocking, war es der GroupM wichtig, diese Sicherheits-Informationen im Rahmen eines gemütlichen Frühstücks zu geben. Weitere werden noch folgen…