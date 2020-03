MedienManagerKompakt KW13/20

Österreich liebt Digitalwerbung

Österreichs digitale Werbelandschaft hat optimale Voraussetzungen für Werbende

geschaffen.

Die Position der Display-Werbung in Österreich ist unschlagbar. Die neuesten Zahlen von dem Viewability-Benchmark-Report des europaweit tätigen Berliner Messtechnologie- und Datenanbieters Meetrics bestätigt Österreich eine wachsende Sichtbarkeit in der Display-Werbung. Das Verwunderliche? In anderen Ländern Europas ist sie gesunken.

69 Prozent schafft Österreich in der Visibility-Rate von digitaler Display-Werbung und ist damit elf Prozent über dem europäischen Durchschnitt – und das auch schon fünf Jahre in Folge. Österreich bildet aber auch eine weitere Ausnahme: