Gmundner Keramik holt sich Porsche Media & Creative

„Jetzt Heimatliebe kaufen“ heisst der Oster TV Spot von Gmundner Keramik

Agentur Porsche Media & Creative gewinnt Gmundner Keramik als Kunden

Emotionaler und heimatlicher TV Spot soll zum Online Kauf animieren

TV Kampagne auf ORF und ServusTV und Online

In Zeiten der großen Krise nehmen regionale Produkte einen immer höheren Stellenwert ein. Das österreichische Traditionsunternehmen Gmundner Keramik beauftragte vor Ostern Porsche Media & Creative mit der Umsetzung einer TV Kampagne. Der TV Spot wurde – aus dem Home Office gesteuert – in nur 48 Stunden produziert und PMC buchte als Mediaagentur die Kampagne in den Senderumfeldern von ORF, ServusTV und Servus Online ein. Das Video wurde weiters über Social Media verbreitet.

Das TV Commercial verweist auf die österreichischen Wurzeln des Traditions-Unternehmens, das sich seit dem Vorjahr im Besitz des Salzburger Unternehmers Markus Friesacher befindet: nachhaltig, handgefertigt im schönen Österreich und jetzt auch Online erhältlich. Die breite Produkt Palette von Gmundner Keramik ist in jedem Falle kurz vor Ostern eine schöne Idee, seine Liebsten, die man in dieser schweren Zeit nicht sehen darf, mit einem kleinen Geschenk zu erfreuen.

Andreas Glatz, Geschäftsführer Gmundner Keramik: „Mit Porsche Media & Creative haben wir eine Agentur gefunden, die unserer Anforderung innerhalb von nur 48 Stunden einen TV Spot zu produzieren in höchster Qualität nachgekommen ist. Wir sind auch sehr froh über die langjährige Mediakompetenz und die sehr guten Konditionen für uns als Marke bei den Medien, die die Agentur bei uns erzielen konnte. “

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative: „Es freut mich sehr, dass mein Team und ich mit Gmundner Keramik einen Kunden gewonnen haben, der insbesondere in und auch nach der Corona Zeit einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft genießen sollte. Tradition, Handarbeit und somit nachhaltige Qualität aus Österreich zeichnen die Produkte des Unternehmens aus. Unser Spot soll dieses Gefühl vermitteln und ist auch ein Credo für den Wirtschaftsstandort Österreich.

Kampagne: „Ein Stück Heimat schenken“

Zeitraum: 4.4 – 8.4.2020

Auftraggeber: Gmundner Keramik, Andreas Glatz

Agentur Kreation/Media: Porsche Media & Creative, Andreas Martin

Hier geht es zum Spot:

Über Gmundner Keramik

Seit 1492 werden mitten im Salzkammergut die Handgriffe und Pinselstriche gesetzt, die Gmundner Keramik so einzigartig und bekannt machen. Gmundner Keramik wird zu 100% in Österreich gefertigt und von Hand bemalt. Mit ca. 130 Beschäftigten, davon 40 Malerinnen und ein Maler, ist Gmundner Keramik die größte Keramikmanufaktur in Mitteleuropa. Die Produktionskapazität liegt bei ca. 5.000 Stück pro Tag. In Österreich besitzt jeder zweite Haushalt Gmundner Keramik. Der Bekanntheitsgrad liegt bei 87 %. Gmundner Keramik ist im Bereich der Tischkultur Marktführer am Heimmarkt. Wichtigster Exportmarkt ist Deutschland. Weitere Export-Destinationen sind Japan, USA, Slowenien, Italien, Frankreich, England, Schweiz. Der Exportanteil liegt bei 30 %.

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Inhouse Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden. PMC ist eine registrierte Marke.

Salzburg/Wien – 3. April 2020