Grand Hotel Wien feiert sein großes Jubiläum anders als gedacht

Das Grand Hotel Wien am Kärntner Ring 9 begeht am 10. Mai 2020 sein 150-Jahr-Jubiläum. An den Vorbereitungen für dieses Ereignis wurde monatelang gearbeitet. Die umfassenden Pläne, wie das Hotel den runden Geburtstag gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern sowie österreichischen und internationalen Gästen feiern wollte – angefangen vom Jubiläumsempfang mit großem Konzert im Ballsaal, über einen Guglhupf Weltrekord bis hin zu der Einführung einer neuen Ball-Tradition – mussten kurzer Hand auf Grund der Einschränkungen durch die Corona Pandemie verworfen werden.

Hoteldirektor Horst Mayer dazu: „Wir halten es wie Albert Einstein, der sagte: `Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.´ Die Devise ist, nicht aufzugeben und neue Wege zu finden. Wir haben uns dazu entschlossen, die österreichische Bevölkerung auf andere Art mit uns feiern zu lassen und das anzubieten, was jetzt dringend benötigt wird: Vorfreude!“ erzählt Direktor Horst Mayer.

Grand Hotel Wien verlost ein Wochenende in der Präsidenten Suite inklusive Dinner Service durch das Management und Rund-um-Sorglospaket

Ab der Öffnung für die Öffentlichkeit können alle Gäste des Lobby Cafés Rosengarten und des Unkai Bar&Sushi sowie alle Hotelgäste an dem groß angelegten Gewinnspiel teilnehmen. Es werden wöchentlich Gewinner gezogen, die u.a. ein Candle Light Dinner im Sterne-Restaurant Le Ciel oder einen Entspannungstag im Grand Spa N° 605 gewinnen können. Nach 150 Tagen wird aus allen Teilnehmenden der Hauptgewinner gezogen, der sich auf das ultimative Luxus-Package freuen darf: zwei Nächte in der Präsidenten Suite inkl. Champagner-Empfang, Dinner auf der Suite, höchst persönlich serviert vom Management Team des Grand Hotel Wien, Teppanyaki Dinner im Restaurant Unkai, Luxus-Picknick-Korb und eine persönliche Grand Hotel Wien „Ambassador Card“ für ein Jahr.

Schwierige Lage – aber nur eine weitere Krise in der langen Geschichte des Grand Hotel Wien

Die Lage für den österreichischen Tourismus im Allgemeinen und die Stadthotellerie im Besonderen ist sehr angespannt. „Auf Grund der eingeschränkten Reisemöglichkeiten rechnen wir mit keiner wirtschaftlichen Erholung vor Anfang 2021. Erst mit der großflächigen Verfügbarkeit eines Impfstoffes wird das Reiseverhalten wie wir es in den letzten Jahren gewohnt waren Schritt für Schritt zurückkehren,“ ist Direktor Mayers Prognose.

Der Optimismus bleibt aber vorherrschend. „Das Grand Hotel Wien hat in seiner 150-jährigen Geschichte nicht nur zwei Weltkriege, sondern auch zig Pandemien überstanden. Es wird auch aus dieser Krise siegreich hervorgehen und die Legende bleiben, die es seit langem schon ist,“ ist sich Direktor Mayer sicher. Unter den genannten Pandemien waren u.a. 1870/71 die Ausbreitung der Pocken in ganz Europa, ab 1896 die Pest, die sich weltweit ausbreitete, zwischen 1918 und 1920 die Spanische Grippe, an der sich Menschen weltweit infizierten, in den Jahren 2002/2003 SARS-CoV mit der weltweiten Ausbreitung und zwischen 2009 und 2010 die sogenannte „Schweinegrippe“, die ebenfalls die ganze Welt beschäftigte.

Grand Hotel Wien bleibt geöffnet – Keine Kündigungen

Direktor Horst Mayer zur aktuellen Situation: „Das Grand Hotel Wien hält nach wie vor seine Tore geöffnet. Wir sehen es als unsere Verpflichtung, für Dauergäste, Geschäftsreisende, unsere Kunden und Partner sowie für in Wien gestrandete Gäste geöffnet zu haben. Nur touristisch motivierte Reisende dürfen wir auf Grund der aktuellen Gesetzeslage derzeit nicht aufnehmen. Wir halten strikt alle Vorgaben der Bundesregierung, Hygiene-Maßnahmen und Abstandsregeln ein – zum Schutz unserer Gäste und MitarbeiterInnen und bereiten uns strategisch auf die kommenden Monate vor. Oberstes Ziel ist, alle Mitarbeiter zu behalten.“

Über das Grand Hotel Wien

Das Grand Hotel Wien wurde 1870 feierlich eröffnet. Es verfügte über 300 Zimmer, jedes davon mit einem eigenen Telefon ausgestattet, und einem dampfbetriebenen Lift, eine Sensation für die damalige Zeit. In den letzten 150 Jahren haben zahlreiche Gäste, darunter Prominente wie der Dalai Lama, Luciano Pavarotti oder Cindy Crawford, hier den Komfort des ersten noch existierenden Ringstraßenhotels genossen. Heute bietet das Grand Hotel Wien 205 Zimmer und Suiten, das Grand Spa N° 605 und einen der größten Ballsäle Wiens. Gastronomisch ist es so vielseitig wie kaum ein anderes Hotel mit dem Sterne-Restaurant Le Ciel, dem japanischen Hauben-Restaurant Unkai, der Grand Brasserie mit Schwerpunkt auf die Österreichische Küche, dem Unkai Bar & Sushi, der Kavalierbar und dem Lobby-Café Rosengarten. Die Parkgarage direkt unterhalb des Hotels und der direkte Anschluss an die Shopping Mall Ringstraßen Galerien machen das Grand Hotel Wien zu einem der komfortabelsten Innenstadt-Hotels. Das Grand Hotel Wien steht heute für die perfekte Mischung aus Tradition und Moderne, kombiniert mit dem besten Service der Stadt.

Wien, am 27.4.2020