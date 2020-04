Interview mit Raf Toté, Gründer und Eigentümer von „Der Belgier“

In der heutigen Ausgabe der Sendung „Aus erster Hand“ begrüßen wir den Gründer und Eigentümer der Bierbrauerei „Der Belgier“ Herrn Raf Toté. In einem sehr persönlichen Gespräch berichtet der ehemalige Microsoft Manager über seine Entscheidung sich in dem klar definierten und durch zahlreiche Player besetzten Brauerei-Markt selbstständig zu machen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Fragen: „Welche Marekting- und Managementwerkzeuge konnte der langjährige Microsoft Manager in seinem Start Up sinnvoller Weise einsetzen?“ und „Welche Bedeutung hatte seine professionelle Managementarbeit für den erfolgreichen Aufbau seines Unternehmens?“.

Sie sind Bierliebhaber? Dann erwartet Sie am Ende der Sendung ein interessantes Gewinnspiel. Machen Sie mit und holen Sie sich das Spezialbier des „Belgiers“ und eine Führung durch seine Brauerei!

Interview mit Raf Toté