MedienManagerKompakt KW14/20

Diese Währung verliert nicht an Wert

Die wichtige Datenbasis für werbetreibende Unternehmen ist kürzlich erschienen und beweist einmal mehr, dass die Media-Analyse die „beste und härteste Währung am Markt“ ist.

Die Media-Analyse – sie bezeichnet sich selbst gerne als die „beste und härteste Währung am Markt“ und ist ausschlaggebend für die werbetreibende Wirtschaft. Dank ihr gelangen die wichtigsten Daten an die Unternehmen und so kann für eine optimale Verteilung des Werbebudgets gesorgt werden.

Im Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen (VMA) erscheint zweimal jährlich die Media-Analyse (MA). Die VMA ist ein auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhender Zusammenschluss von Verlagen und Werbeagenturen.