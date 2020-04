Österreichischer Werberat – Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft

Vorstand und Präsidium einstimmig bestätigt: Präsident Michael Straberger sowie die Vize-Präsidenten Roswitha Hasslinger und Mag. Gerald Grünberger für weitere drei Jahre gewählt.

Die statutengemäße Wahl des neuen Vorstands des Vereins „Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft“, Trägerverein des Österreichischen Werberates, fand dieses Jahr erstmalig – der aktuellen Situation geschuldet – mittels Umlaufbeschluss statt: Im Zuge dessen wurde Präsident Michael Straberger (Dialog Marketing Verband Österreich) einstimmig für weitere drei Jahre bestätigt. Er wird auch künftig von der bisherigen Vize-Präsidentin Roswitha Hasslinger sowie dem Vize-Präsidenten Mag. Gerald Grünberger (Verband Österreichischer Zeitungen) unterstützt.

Weitere Vorstandsmitglieder

Für Michael Straberger beginnt die mittlerweile fünfte Amtsperiode: „Es ist für mich eine große Auszeichnung, nach mehr als 12 Jahren meiner Tätigkeit für den Werberat wieder das uneinge-schränkte Vertrauen seitens unserer Trägervereinsmitglieder zu bekommen. Auch die spontane Bereitschaft und Zustimmung entsprechend der aktuellen Situation mittels Umlaufbeschluss diese Wahl durchzuführen ist nicht selbst-verständlich und zeigt ein großes gegenseitiges Vertrauen im Vorstandsgremium“.

So wurden sowohl der Wahlvorschlag als auch die Wiederwahl einstimmig beschlossen. „Es freut mich besonders, dass sich ein Großteil unserer aktiven Vorstände zu einer weiteren gemeinsamen Arbeit bereit erklärten. Gemeinsam mit unseren neuen Mitgliedern können nun die Initiativen für die kommenden drei Jahre gestartet werden.“

Neu im Vorstand begrüßt der Österreichische Werberat Mag. Martin Biedermann, (GF ORF Marketing & Creation GmbH): „Mit der ORF-Entsendung von Mag. Biedermann haben wir einen weiteren sehr erfahrenen Medienexperten mit an Bord, der zu einer Erweiterung des Meinungsspektrums im Vorstand beitragen wird“, ist Michael Straberger überzeugt. Biedermann übernimmt das Vorstandsmandat von Mag. Roland Weissmann. „Ein besonderer Dank gilt Roland Weissmann, der in den vergangenen Jahren den Österreichischen Werberat mit besonderem Engagement unterstützte und jedes unserer Projekte mittrug“, so Straberger abschließend.

Gemeinsam stark

„Dank der Ideenvielfalt, der Professionalität und des Einsatzes des Vorstandes konnten wir stets ein konstruktives Gesprächsklima bewahren, die Stärkung der Selbstregulierung und somit des Selbstwerts der Werbung gewähren und weiter forcieren“, berichtet Straberger von der Verbandsarbeit.

„Neben dem breit akzeptierten Beschwerdemanagement greifen wir als Servicepartner der Werbewirtschaft brisante Themen rund um Werbe-Ethik aber auch rund um drohende Werbe-Beschränkungen auf und erarbeiten gemeinsam mit unseren Partnern aus der Wirtschaft neue Standards. Dadurch haben wir uns zu anerkannten Gesprächs- und Umsetzungspartner für die Entwicklung von ethisch moralischen Spielregeln für die gesamte Werbeindustrie entwickelt“, erklärt der ÖWR-Präsident. Mittel- und langfristig liegt der Schwerpunkt vor allem in einer Intensivierung der Information zur breiten Durchdringung des laufend adaptierten Ethik-Kodex.

Über den Österreichischen Werberat

Der Österreichische Werberat (ÖWR) ist ein unabhängiges Organ des Vereines „Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft“. Der ÖWR fördert mittels freiwilliger Selbstbeschränkung der Österreichischen Werbewirtschaft das verantwortungsbewusste Handeln der Werbewirtschaft und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit. Die Zuständigkeit des Werberates erstreckt sich auf alle Maßnahmen im Bereich Wirtschaftswerbung. Im Detail hat der ÖWR die Aufgabe Fehlentwicklungen bzw. Missbräuche in der Werbung zu korrigieren und dient damit sowohl dem Konsumenten als auch verantwortungsbewussten Werbeunternehmen.

Wien, 06. April 2020