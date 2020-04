Urlaubsfeeling zuhause

Wer Teil des neuen Musikvideos zum „Schanigarten-Held“ von 88.6-Moderator Der Timpel sein wollte, benötigte, wie eine Songzeile daraus passend beschreibt, tatsächlich nicht die große Welt. Dafür reichte ein Getränk und eine Handykamera. Über 200 ÖsterreicherInnen folgten dem Aufruf des Neo-Musikers und wurden somit zu ProtagonistInnen des Sommerhits.

Mit FreundInnen und einem Drink in der Hand in einem Schanigarten sitzen und die Sonne genießen: All das sind Dinge, die in der letzten Zeit aufgrund der vorgegebenen Verordnungen nicht möglich waren. Umso motivierter war 88.6-Moderator Der Timpel, der mit dem Song „Schanigarten-Held“ den Sommer-Soundtrack 2020 liefert. „Mein Ziel war es, das Gefühl des Schanigartens den HörerInnen nach Hause zu bringen. Freiheit, das Leben genießen und die Vorfreude auf die kommenden sorglosen Tage“, so der Singer und Songwriter.

Das dazugehörige Musikvideo setzte diesem Feeling die passende (Bier-)Krone auf. 88.6 lud ÖsterreicherInnen in einen kontaktlosen, virtuellen Schanigarten ein, um auf diese Weise Teil des Videos zu sein.

Wer jetzt neugierig geworden ist und sich das hitverdächtige Urlaubsfeeling nicht entgehen lassen möchte, findet das Video zum „Schanigarten-Held“ hier: