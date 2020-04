Werbewunder Radio

Radiowerbung ist einfach unüberhörbar und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht nur für die großen Player ein wichtiger Werbekanal. Auch für mittlere und kleine Unternehmen bietet Radio reale und bezahlbare Chancen. Joachim Feher, Geschäftsführer der RMS-Austria, präsentiert in seinem Webinar „Werben in Krisenzeiten“ Fakten und Inspiration rund um das Thema Radiowerbung. Wer sich zu diesem Thema und dem damit verbundenen Werbepotential ein Bild machen möchte, sollte sich unbedingt das Webinar ansehen.

Webinar mit Joachim Feher, Geschäftsführer RMS-Austria