Druckerei Janetschek: Verlässlicher Partner – regional und ökologisch

Seit Jahrzehnten verlassen sich zahlreiche Buch- und Zeitschriftenverlage auf Produkte aus dem Hause JANETSCHEK Druck, Medien und Design. Zertifizierter Öko-Druck nach höchsten Standards und eine enorme Produktvielfalt schaffen jenen Mehrwert, der für win-win-Situationen sorgt.

Bücher, Firmenzeitungen, Spendenmagazine, Publikationen aller Art für Wirtschaft, Bildung, Kultur und Freizeit – die Liste der bei Janetschek hergestellten lesenswerten Informationsträger ist sehr lang. „Wir sind im Sortiment ein Allrounder, in der Kompetenz ein Spezialist.“, so Geschäftsführer Erich Steindl über das Erfolgsrezept: „Unser breiter Kundenkreis fordert nahezu täglich neue Lösungen für kreative Ideen, die wir sehr gerne gemeinsam umsetzen.“

Neben den bereits genannten Drucksorten ist das Janetschek-Team in letzter Zeit zunehmend bei der Herstellung von Spielen und Verpackungen erfolgreich. Karten- und Brettspiele sind auch in Zeiten von Onlinegames nicht wegzudenken und werden ganz klassisch aus Papier und Karton gefertigt. Und im Verpackungsbereich punktet das Material aus regenerativen Quellen als Alternative zu Plastikverpackungen mehr denn je.

„So mancher Bildungsauftrag lässt sich mit einem entsprechenden haptisch-emotionalen Erlebnis vertiefen.“, berichtet Verkaufs- und Marketingleiter Manfred Ergott aus der Praxis. Die Kombination von Broschüren mit Spielen, außergewöhnlichen Verpackungen und komplexen Mailings bis hin zu Landingpages und Social-Media-Verknüpfung wird bei Janetschek mit Sorgfalt umgesetzt.

Printed in Austria

Produkte aus dem Haus Janetschek dürfen selbstverständlich mit dem Gütesiegel „Printed in Austria“ versehen werden. Dieses Herkunftssiegel steht für Printprodukte, die mit österreichischem Know-how und damit in Top-Qualität produziert wurden. Auftraggeber, die auf dieses Zeichen setzen, können sicher gehen, dass ihre „Printed in Austria“-Druckwerke regional gedruckt werden, österreichische Arbeitsplätze sichern und dafür sorgen, dass die Wertschöpfung im Land bleibt.

Jene Unternehmen, die dieses Gütesiegel führen dürfen, versichern mit der Unterzeichnung des code of conducts, dass sie sich an die definierten Regeln halten. Überprüft wird die Einhaltung durch den Verband Druck & Medientechnik Österreich.

Höchste Umweltstandards

Die Druckerei Janetschek hat sich als Vorzeigebetrieb für umweltfreundliche Druckproduktionen klar positioniert. Die Liste der umgesetzten Maßnahmen zur Optimierung der Ökobilanz ist beeindruckend: Seit 2003 wird nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens produziert. Der Umstieg auf Ökostrom brachte eine signifikante Reduktion der CO 2 -Emissionen. Die eingesetzten Materialien (vor allem Papier und Karton aus Europa) stammen aus zertifizierten Rohstoffketten, der Einsatz von Chemikalien wurde deutlich reduziert. Das Umweltmanagementsystems sorgt für kontinuierliche Verbesserungen der Umweltkennzahlen – nachzulesen in extern validierten Nachhaltigkeitsberichten. Der jüngste Bericht erschien im Herbst 2019 und überzeugte prompt die Jury des österreichischen Preises für Nachhaltigkeitsberichterstattung: Der erste Platz beim ASRA in der Kategorie KMU ging an Janetschek.

Dieses umfassende Engagement brachte nun eine Aufnahme in den sogenannten „UMDEX“, den Umwelt-Index für Druckereien in der D-A-CH-Region. Janetschek ist in dieser exklusiven Runde von derzeit zwölf Druckdienstleistern mit glaubwürdigem Umweltengagement im deutschsprachigen Raum.