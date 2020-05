MedienManagerKompakt KW19/20

Wo werben Österreichs Unternehmen?

Das „FOCUS Media-Handbuch“ liefert auch heuer wieder alle relevanten Facts in der

Werbebranche.

Im April 2020 wird das neue „Buch der Werbung 2019“ erscheinen. Vorab – seit Mitte Februar 2020 – ist schon die komprimierte Form, das „FOCUS Media-Handbuch“, erhältlich, das mit all den relevanten Facts der klassischen Werbung in Österreich ausgestattet ist. Auch wenn schon jetzt die wichtigsten Facts bekannt sind, so lohnt es sich auch, einen genauen Blick auf das „Buch der Werbung 2019“ zu werfen. Dieses ist ausgestattet mit übersichtlichen Präsentationen, detaillierten Diagrammen und zahlreichen Tabellen von der österreichischen Werbeszene 2019. Auf 250 Seiten liefert das Werk die aktuellen Entwicklungen der österreichischen Werbewirtschaft in den Bereichen klassische Werbung, Sponsoring und Aktionspreisbeobachtung sowie die neuesten Erkenntnisse der Konsumentenforschung.