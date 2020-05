Noch nie war Flexibilität so wichtig wie jetzt

Content-Projekte die Freude bereiten – Dank [m]STUDIO

Innerhalb weniger Wochen konnte [m]STUDIO unter den sich veränderten Umständen aufgrund der COVID-19-Krise drei große Content-Projekte aufstellen, die über die üblichen Kommunikationsmaßnahmen hinausgehen: eine groß angelegte Podcast-Serie #miteinand daheim für Coca-Cola und zwei Kampagnen für die Kunden Römerquelle & Schladming-Dachstein Tourismus. Dabei kommt alles aus einer Hand: von der Konzeption über die Produktion bis hin zur Media Distribution.

#miteinand daheim: Gemeinsam durch die Krise

Gerade in Zeiten der Krise ist rasches Handeln und konsequentes Umsetzen gefragt. Die Kreativ- und Content-Unit der GroupM [m]STUDIO erstellte gemeinsam mit Partnern das gesamte Paket und übernimmt dabei die Konzeption, Planung und Organisation. So konnte auch binnen 48 Stunden nach dem Lockdown die Idee zur Coca-Cola Podcast-Serie #miteinand daheim konzipiert und umgesetzt werden und war der erste Podcast am österreichischen Markt zu diesem Thema. Nach dem Lockdown hieß es erst mal #stayathome. Dies wurde auch zum Motto und Thema des Podcasts, mit dem Fokus auf positive Geschichten. Dabei wurden Persönlichkeiten aus ganz Österreich – aus Kultur, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft – gefragt, wie sie mit der Situation umgehen und was jeder einzelne tun kann, um die Tage in den eigenen vier Wänden so gut wie möglich zu meistern. Der Podcast wurde Dank des relevanten und gut moderierten Inhalts, des #miteinand‘s aller beteiligten Agenturen und der umfangreichen von [m]STUDIO und der PR Agentur MPW-1060 aufgestellten Medienkontakte zu einem der meistgehörten Podcast-Serien in Österreich.

Unbedingt einmal reinhören: https://www.coca-cola-oesterreich.at/happiness/podcasts

Zur verdienten Auszeit: Urlaub in Österreich – Bald geht‘s wieder bergauf!

Nach dem Lockdown heißt es wieder Aufmachen, unter anderem für Hotels und Tourismus. [m]STUDIO hat im Zuge einer Werbekampagne, die Lust auf Urlaub in Österreich machen soll, die Neukunden Römerquelle und Schladming-Dachstein Tourismus für eine groß angelegte OOH Kampagne zusammengebracht. Die Kampagne selbst wurde von der Kreativagentur stoff umgesetzt und wird ab 25.05.2020 an über 400 Gewista OOH Stellen in Wien positioniert. Ziel dabei ist es, vor allen den Wienerinnen und Wienern Urlaub in der Region Schladming-Dachstein im schönen Österreich, nach der Zeit in den eigenen vier Wänden schmackhaft zu machen.

Römerquelle und die Krone schicken Österreich auf Urlaub!

Ein weiteres Highlight ist das erste große Urlaubs-Gewinnspiel Österreichs nach dem Lockdown: Im Rahmen einer groß angelegten Kooperation zwischen KRONE (Radio, Online & Print), Römerquelle, meinHotel.at und der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) übernahm [m]STUDIO die gesamte Konzeption, Organisation und Mediaplanung des Urlaubsgewinnspiels um die Helden des Alltags und die Wiedereröffnung einheimischer Hotel- und Gastronomiebetriebe zu feiern. 100 Urlaube in allen neun Bundesländern Österreichs und dazu Römerquelle-Packages werden innerhalb von 19 Tagen über alle Kanäle der Krone verlost. Das am 19.05. gestartete Gewinnspiel bescherte innerhalb weniger Stunden allen Beteiligten einen Rekord an Gewinnspielteilnehmern. Die Kampagne läuft von 19.05. bis 06.06.2020. Die Kooperation konnte unter dem Lead von [m]STUDIO gemeinsam mit Römerquelle, der ÖHV & Krone in Rekordzeit auf die Beine gestellt werden, inkl. Werbemittelproduktion und Ausspielung. Jetzt teilnehmen unter: www.krone.at/urlaub

Zitate:



„Drei große und mutige Projekte die Dank des Vertrauens unserer Kunden in m[STUDIO] alle Erwartungen weiter übertroffen haben und vielen Österreicherinnen und Österreichern Freude bereiten werden. Unglaubliches Teamwork, schnelle Entscheidungen und ein umfangreiches Netzwerk an kompetenten sowie erfahrene Partner war dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Projekte wie diese stellen unter Beweis, wie essentiell eine gebündelte Vielfalt an Kompetenzen ist, um eine rasche und erfolgreiche Umsetzung gewährleisten zu können – dabei kommen sämtliche Stärken der gesamten GroupM zum Einsatz.“ (Martin Distl, [m]STUDIO)

„Wir freuen uns ganz Besonders mit [m]STUDIO einen Partner zu haben, der nicht nur kreativ und kompetent ist, sondern vor allem auch flexibel und schnell reagiert. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir gemeinsam zwei Kampagnen wie die Podcast-Serie #miteinand daheim und die große Gewinnspiel-Aktion als Kooperation mit der ÖHV verwirklichen. Das sind die Skills, die von einer zeitgemäßen Agentur benötigt werden.“ (Philipp Bodzenta, Coca-Cola)

„In den letzten Wochen sind viele Menschen aufgrund einer Vielzahl an Herausforderungen über sich hinausgewachsen und zu Helden des Alltags geworden Deshalb möchte Römerquelle als österreichische Traditionsmarke DANKE sagen und die Österreicherinnen und Österreicher auf Urlaub schicken – und dabei noch den heimischen Tourismus wiederbeleben!“ (Katharina Roessl, Römerquelle)

„Es freut uns, dass Unternehmen wie Römerquelle und die ÖHV auf die „Krone“ als Medienpartner setzen und wir die Kampagne über alle unsere reichweitenstarken Medienkanäle ausspielen. Innerhalb weniger Tage konnten wir die Ideen umsetzen, wofür es kompetenter Partner und höchster Flexibilität bedarf. Beides ist in meinem Team rund um Felicitas Moser und Peter Strutz sowie im [m]STUDIO Team von Martin Distl gegeben. Das Projekt hat von Anfang an allen Beteiligten Freude bereitet und die sensationellen Teilnehmerzahlen bestätigen den Erfolg. (Michael Eder, Krone Digital)

Agentur-Beteiligungen:

#miteinand daheim Podcast

Kunde: Coca-Cola Österreich

Kreativagentur & Umsetzung: [m]STUDIO

Mediaagentur: [m]STUDIO

Onlineagentur: BDD

PR-Agentur: MPW-1060

Speaker-Scouting: Rainer Newald

Podcast Moderator: Philipp Pertl

Bald geht‘s wieder bergauf

Kunde: Römerquelle und Schladming-Dachstein

Kreativagentur: stoff Werbeagentur

Umsetzung: [m]STUDIO

Mediaagentur: [m]STUDIO & Wavemaker

Römerquelle schickt Österreich auf Urlaub

Kunde: Römerquelle und ÖHV (Österreichischen Hoteliervereinigung)

Kreativagentur & Umsetzung: [m]STUDIO & Krone Kreativ-Abteilung

Mediaagentur: [m]STUDIO & MediaCom

Wien, am 25.05.2020

