Michael Straberger erklärt Sinn und Notwendigkeit des Österreichischen Werberats und warum Werbung genau jetzt unerlässlich ist!

In unserer heutigen Sendung „Aus erster Hand“ widmen wir uns gemeinsam mit Michael Straberger, dem Präsidenten des Österreichischen Werberats sowie Geschäftsführer und Inhaber der Straberger Conversations GmbH, gleich zwei Themen: Zum einen gehen wir der Frage nach „Wer oder was ist der Österreichische Werberat?“ und zum anderen beleuchten wir die Frage: „Macht Werbung in Krisenzeiten Sinn?“.

Erfahren Sie in einem kurzweiligen Gespräch mit einem Urgestein der Medienszene was der Österreichische Werberat zum einen für Konsumenten und zum anderen für werbende Unternehmen leistet. Und holen Sie sich von einem ausgewiesenen Werbe- und Vertriebsprofi eine Meinung zu dem Thema „Werbung in Krisenzeiten“ und warum für uns Unternehmer gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist sich werbetechnisch voll ins Zeug zu legen.

Hier sehen Sie die Kurzfassung:

Hier sehen Sie die Originalfassung: