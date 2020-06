All in One – Das Online Marketing Event

Präsentiert von SEMrush Connect, der neuen internationalen digitalen Konferenz für Online Marketing

Genug von der Krise! Hier geht es um die Chancen und die Praxis.

Wir haben namhafte Top-Expertinnen und Experten aus sämtlichen Online Marketing Disziplinen für Sie an einen einzigen Ort eingeladen. SEO, Conversion Optimierung, Content Marketing, Social Media, PPC u.v.m. – alle Themen sind hier vertreten. Mit dabei Experten wie André Morys, Robin Heintze, Britta Behrens und Cindy Krum.

Und das beste: Sie können online teilnehmen und es kostet Sie keinen Cent. Gleich hier anmelden

„Aus erster Hand“ erklärt Evgeni Sereda die wichtigsten Aspekte des geplanten Events! Ansehen lohnt sich!

SEMrush ist ein amerikanisches Unternehmen und ein internationaler SaaS Anbieter mit einer All-in-One Lösung für fast alle Online Marketing-Bereiche. Das Unternehmen ist u.a. in Japan, Australien, USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien sowie in ganz Europa aktiv.

SEMrush besteht aus fünf Toolkits und fügt stets zusätzliche, neue Dienste hinzu. So findet man leistungsstarke Tools aus den Bereichen SEO, Content Marketing, PPC, Markt- und Traffic-Analyse, Social Media, Paid-Traffic, Leadgenerierung und vollständige Reporting-Tools. Es gibt zahlreiche Integrationen mit Google Analytics, Google Search Console, Google My Business, Google Data Studio mit eigenen Konnektoren, sowie eine Partnerschaft mit Yext, die das Citation Building der Extra-Klasse ermöglicht.

Mehr als 850 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich bei SEMrush und entwickeln neue Lösungen und Produkte. Zu den Kunden gehören sowohl große E-Commerce Plattformen, Autohersteller, bekannte Onlineshops, als auch mittelständische Unternehmen, Online-Marketing Agenturen, bekannte Persönlichkeiten und Experten aus der Branche, Ärzte, Hoteliers, Bäcker und sehr viele KMUs.

Genauso vielfältig wie es unsere Kunden sind, wird auch dieses Event werden, das für alle Teilnehmer kostenlos ist. Alles wird komplett von SEMrush und SEMrush Connect gesponsert. Die Speaker, die man in den einzelnen Tracks findet, sind oft nur auf den kostenpflichtigen Events zu finden. Sie alle haben sich bereit erklärt, uns und auch Sie bei diesem Event zu unterstützen. Alexander Rus, André Morys, Alexander Holl, Britta Behrens, Philipp Westermeyer, Robin Heintze, Oliver Zenglein, Astrid Kramer, Cindy Krum, Bill Slawski und viele weitere Speaker sind mit dabei. Bis auf eine sehr spezielle SEO-Session sind alle 6 Tracks und der Round Table nur auf Deutsch. Hier wird nicht von der Krise gesprochen, sondern über die Chancen, praktische Ansätze und Ideen.

Sie nehmen einiges mit und müssen dabei keine Experten sein. Als Neuling gehen Sie hier nicht verloren. Die Sessions sind so aufgebaut, dass Sie Fragen stellen können, um Ihr Geschäft fürs Online Marketing fit zu machen. So erkennen Sie die Chancen, die sich offenbaren und erhalten eine Menge an spannender Ideen. Das ist die ideale Grundlage für den Aufbau Ihrer Marketing-Strategie und Gesprächsstoff mit Ihrer Agentur, falls Sie diese Pläne mit deren Unterstützung verwirklichen wollen. Im Roundtable mit namhaften Experten aus verschiedenen Branchen erhalten Sie wertvolle Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Trends der Branche. Vorwissen braucht man dazu nicht, Ihr Interesse reicht aus. Seien auch Sie, wie viele andere Kollegen aus der Branche, mit dabei.

