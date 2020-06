Digitalkampagne unterstützt heimischen Tourismus in der Krise

Kaum eine Branche ist so stark von der Coronakrise betroffen wie der Tourismus. Um heimische Betriebe in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen, hat die Österreich Werbung die digitale Kreativagentur TUNNEL23 mit der Konzeption und Umsetzung einer breit angelegten Digitalkampagne beauftragt. Die derzeit in Österreich und Deutschland ausgespielten Online-Werbemittel transportieren Hoffnung, Zuversicht und Freude auf einen Sommerurlaub in Österreich.



Interaktive Werbemittel machen Lust auf Urlaub in Österreich

Unter dem Kampagnenmotto „Auf dich wartet ein guter Sommer“ gestaltete das Team von TUNNEL23 zahlreiche interaktive Online-Banner, die sich an den drei Themenwelten Natur & Wasser, Bewegung & Alpen sowie Stadt & Kultur orientieren. Um die Interaktion mit den Zielgruppen zu fördern, bietet jedes Werbemittel spielerisch-interaktive Elemente. So können die User beispielsweise per Mausklick den Auslöser einer Kamera betätigen,

im Wasser heimischer Seen planschen oder schöne Panoramaaufnahmen bestaunen. All diese Mechaniken und die dazugehörigen Themenschwerpunkte wurden für sämtliche Bundesländer und 4 Städte umgesetzt.



„Die letzten Monate haben den heimischen Tourismus vor große Herausforderungen gestellt. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir den Menschen wieder Zuversicht vermitteln und Lust auf Urlaub in Österreich machen. Die von TUNNEL23 entwickelte Digitalkampagne leistet hier einen entscheidenden Beitrag“, so Dr. Michael Scheuch, Bereichsleiter Brand Management

Österreich Werbung.



„Dieses schöne Projekt ist zur Gänze im Homeoffice entstanden. Dieser Umstand hat unserer Kreativität und Umsetzungsstärke jedoch keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, wir konnten einmal mehr beweisen, dass wir auch in Zeiten von Social Distancing als Team funktionieren und innovative Arbeit machen, für die uns unsere Kunden schätzen“, so Diego del Pozo, Geschäftsführer von TUNNEL23.



Über TUNNEL23:

TUNNEL23 wurde 2001 als eigentümergeführte Agentur gegründet und zählt mittlerweile zu den meistdekorierten Kreativagenturen für digitale Medien in Österreich. Das 25-köpfige Team realisiert Online- und Mobile-Kommunikationskampagnen von der Konzeption über das Design bis hin zur Umsetzung – eine Melange aus Innovation und Kreativität auf dem neuesten Stand der Technik.