MedienManagerKompakt KW23/20

Shut down: Never ever give up!

Es ist ein unbeschreiblich schlechtes Gefühl „wenn die Kunden ausbleiben“. Der gerade noch so dynamisierende Eustress*) , ausgelöst durch das Quäntchen Adrenalin, das der Körper produziert wenn Freude und Leidenschaft im Spiel sind, bricht mit einem Schlag zusammen und wandelt sich in den dunklen und energieraubenden Disstress*), der allgemein als Schaffenskraft raubende und zerstörerische Energie wahrgenommen wird.

Ein Zustand der nur bei wenigen Unternehmerpersönlichkeiten den Angriff nach vorne verursacht und daher in den meisten Fällen den im Idealfall geordneten Rückzug einleitet. Natürlich immer vor dem Hintergrund der finanziellen Ausstattung des jeweiligen Unternehmens.

Grundsätzlich erscheint es im allgemeinen dem verantwortungsbewussten Unternehmer im ersten Moment nur allzu logisch sofort alle Investitionen auf Eis zu legen und so die Geldströme zu stoppen. Strategisch ausgeklügelte Budgets die im Normalfall den Unternehmenserfolg sichern werden plötzlich als bedrohende Kostenblöcke wahrgenommen.