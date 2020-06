MedienManagerKompakt KW24/20

Storytelling als Erfolgsrezept im Mediaplan

Geschichten lieben Kinder, Erwachsene und alle dazwischen. Kein Wunder, denn Geschichten verzaubern Menschen seit vielen 100 Jahren. Diese Beliebtheit sollte auch in der Werbung genutzt werden.

Geschichten sind feste Bestandteile in unserem täglichen Leben. Weder sind Geschichten an sich neu, man bedenke seit wie vielen Hundert Jahren die Menschen einander gerne Geschichten erzählen und so Ereignisse und Wissen über Generationen weitergegeben wurde. Für Kinder sind Geschichten essentiell, durch sie wird die komplizierte Welt oftmals vereinfacht und kindgerecht dargestellt, so dass sich Kinder damit wohlfühlen. Kein Wunder also, dass auch Erwachsene imer noch begeistert von Geschichten sind. Sie sind altbekannt und vermitteln uns ein gutes Gefühl. Eine der besten Vorraussetzungen, wenn es um Werbung geht.