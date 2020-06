MedienManagerKompakt KW25/20

Slogans to remember

Slogan Check – diese Markenslogans bleiben bei der österreichischen Bevölkerung hängen

Was haben „Just do it“, „Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso!“ oder „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ gemeinsam? Genau, als bekannte Markenslogans rufen sie Assoziationen mit einer bestimmten Marke hervor und sind fest im Gedächtnis verankert. Ein guter Slogan bleibt jedoch nicht nur im Kopf, sondern unterstützt und beeinflusst das Markenimage und hat somit eine essenzielle Bedeutung für die Marke selbst. Doch welche Slogans erfüllen diese Ansprüche am besten und bleiben bei den Österreicherinnen und Österreichern hängen? Um hier weitere Einblicke zu gewähren, etablierte das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent nun den „Slogan Check“. Das neue mobile Tool ermöglicht die intuitive Bewertung von 559 Slogans.