MedienManagerKompakt KW26/20

BCM 2020: Zielgerade im Rennen um Gold

Acht Arbeiten aus Österreich haben die Chance ganz oben zu stehen

Die Jury des Best of Content Marketing Award 2020 hat getagt, die Shortlist steht: In 42 digitalen Sessions ermittelten rund 200 Juroren aus Agenturen, Medienhäusern, Unternehmen und Hochschulen die besten Cases im Content Marketing des vergangenen Jahres. 193 Einreichungen haben es in 41 Kategorien auf die Shortlist geschafft. Wer? Das steht ab sofort auf der BCM-Website (www.bcm-award.com). Darunter sind acht Einreichungen aus Österreich in acht verschiedenen Kategorien.