Podcasts sind aktuell der Medientrend Nr. 1 in Österreich

Österreichs 1. Podcast-Hosting-Service hat seinen Dienst aufgenommen und besticht mit durchdachten Angeboten für Unternehmer und Know-How für Sprachassistenten Podcasts sind aktuell der Medientrend Nummer 1 in Österreich. Gründe dafür gibt es zuhauf: Für die radioerprobte Bevölkerung gibt es kaum Nutzungsverschiebungen, dafür aber ein ungekannt breites Programmangebot. Auf Produzentenseite erkennen immer mehr Unternehmen und Einzelpersonen, wie einfach und kostengünstig es ist, Podcasts auf eigene Faust herzustellen.

Österreichs erster Podcast-Hoster Stationista – 2019 vom Start-Uperfahrenen Software-Entwickler Christian Nowak ins Leben gerufen – hat es sich zum Ziel gesetzt, mit intuitiver Benutzerführung und einem umfassenden Support-Service österreichische PodcasterInnen zu unterstützen und den Markt gemeinsam weiterzuentwickeln.

Damit österreichische Podcasts in Zukunft in der ersten Liga mitspielen können, bietet Stationista neben den Basisdiensten, wie der Distribution zu allen gängigen Podcast-Plattformen sowie eine selbstaktualisierende Website, einzigartige Features an, die für professionelle Vermarktungsagenden den entscheidenden Unterschied zu ausländischen Konkurrenzangeboten ausmachen.



Corporate Podcasting

Stationista bietet als einziger Podcast-Hoster in Europa Echtzeitstatistiken an. So wird es für Kunden möglich, Daten zu PR-Maßnahmen oder die Auswirkung von Events auf den Podcast-Konsum in Echtzeit abzugleichen und zu aggregieren. Ein entscheidender Vorteil für die weitere strategische Planung eines Podcasts. Des Weiteren wird bei Stationista ein besonderer Fokus auf Unternehmens-Podcasts gelegt. Mit einfachen Tools ist die Erstellung und der Vertrieb von passwortgeschützten Podcasts für die interne Kommunikation und Wissensvermittlung kinderleicht und kostengünstig gleichzeitig. Bereits bis zu 3 Podcast-Formate inklusive Passwortfunktion sind im kleinen Paket inkludiert. Dieses Feature ist auch für Premium-Podcaster und den Vertrieb von Exklusiv-Folgen außerordentlich interessant. Auch beim Thema Sprachassistenten hat Stationista die Nase vorn. Jeder Podcast-Kunde bekommt die Möglichkeit, mit wenigen Klicks sowohl einen professionellen Alexa Podcast Skill als auch ein Alexa Flash Briefing für das eigene Audio-Produkt einzurichten.

Niki Fuchs, Marketingleitung radio 88.6, bestätigt:

„Wir haben mit Christian von Stationista unsere 88.6 Alexa Skills umgesetzt. Wir waren und sind von der professionellen Zusammenarbeit sehr begeistert. Von der Planung bis zur Umsetzung hat alles super geklappt. Auch bei Probleme, die einfach immer wieder mit Amazon auftreten werden unkomplizierte und schnelle Lösungen gefunden. Wir können jedem, ob Unternehmen oder Privatpersonen, die einen Podcast oder Alexa Skill machen möchten, Stationista sehr ans Herz legen. Professionell – Schnell – Unkompliziert, das ist Stationista.“

Thomas Mair, CEO Radio Superfly, ist sehr zufrieden mit dem Service:

„Wir haben Stationista erstens als Schnittstelle für die Organisation und Verwaltung unserer Superfly Podcasts gewählt, weil mit nur wenigen Klicks alle für uns wichtigen Plattformen wie „Spotify“ oder „Apple Podcasts“ sowie über einen individualisierten HTML5 Audioplayer unsere eigene Website superfly.fm bedient werden können. Zweitens revolutionieren gerade Smart Speaker die Audio- und Radionutzung – “Alexa, öffne Radio Superfly”, programmiert und verwaltet von Stationista. Neben den bestehenden Use Cases, wie Titelabfrage, ist die Weiterentwicklung der Alexa Skill mit Stationista bereits geplant. Danke Christian für die kompetente, persönliche Betreuung und deine individuellen Lösungsvorschläge!“



Digital Team Austria

Stationista´s Dienstleistungen werden aktuell im Rahmen des „Digital Team Austria“, einer Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort in der Kategorie „Kommunikation und Zusammenarbeit“ 3 Monate gratis zur Verfügung gestellt. Nutzen Sie die Chance den DSGVO und IAB-konformen Podcast-Hosting Service made in Austria für ihr Audioprojekt zu testen.

