Richtiges Kommunizieren in Corona Zeiten

Strategy meets Social Intelligence – Kick-off Strategie Austria Online Morning Session mit „Business-Therapist” Niki Ernst



Homeoffice, Mundschutz und Social Distancing – die zwischenmenschliche Kommunikation im Berufsalltag hat sich stark verändert. Sprechercoach und Businesstherapist Niki Ernst enthüllte in der ersten online Strategie Austria Morning Session die sieben wichtigsten Skills der Social Intelligence.

Die Corona-Krise sorgt für eine regelrechte Digitalrevolution in der Kommunikation von und zwischen Unternehmen. Videokonferenzen – vor Corona meist noch ein Ausnahmezustand – sind mittlerweile unverzichtbar für den täglichen Business-Austausch. Wer in diesem eingeschränkten digitalen Umfeld überzeugen will, muss mit den entsprechenden Soft Skills punkten. Vor diesem Hintergrund hat das Team von Strategie Austria den Sprechercoach und Businesstherapist Niki Ernst als Vortragenden zu ihrer ersten virtuellen Morning Session eingeladen.





Die an der Online-Veranstaltung teilnehmenden Führungskräfte und Strategieinteressierte zeigten sich begeistert über die anschaulichen Praxisbeispiele und einprägsamen Tipps, mit denen Niki Ernst seine sieben wichtigsten Skills der Social Intelligence illustrierte. Strategie Austria Präsidentin Jana David-Wiedemann freute sich über die positive Resonanz zum gelungenen Event: „Das große Interesse an unserer ersten online Morning Session zeigt, wie wichtig Soft Skills für strategisches Handeln sind. Schließlich werden die besten Ideen und Konzepte nur dann realisiert, wenn man diese auch authentisch und überzeugend präsentieren kann“.



„Business Ninjas“ in Krisenzeiten

Zwischenmenschlicher Dialog basiert Großteils auf nonverbaler Kommunikation, da lediglich

7 % der Informationsvermittlung auf das gesprochene Wort zurückzuführen sind. Diese allgemein bekannte, aber oftmals unterschätze Tatsache ist gerade in Corona-Zeiten von hoher Bedeutung, wo wir die Hälfte unseres Gesicht bedecken und Mimik nicht mehr erkennbar ist. Niki Ernst ist überzeugt: „Echte ‚Business Ninjas‘ beherrschen die Kunst durch zwischenmenschliche Beziehungen zu Navigieren. Diese Fähigkeit wird gerade in unserer digitalisierten Businesswelt zu einem entscheidenden strategischen Erfolgsfaktor“.



Erfolgreiche Kommunikation lebt von Emotionen

In seiner interaktiven Präsentation plädiert der Unternehmensberater für eine Rückbesinnung zu den emotionalen Werten zwischenmenschlicher Kommunikation. Demnach beruht soziale Intelligenz vor allem auf Fähigkeiten, wie Charisma, Humor, Redegewandtheit und Durchsetzungsfähigkeit – Skills, die in der digitalen Kommunikation teilweise neu erlernt werden müssen. Doch mit der richtigen Einstellung und etwas Übung kann laut Ernst jeder eine persönliche Ausstrahlungs- und Überzeugungskraft entwickeln, um damit soziale Netzwerke zu pflegen und auszubauen. Das Erlernen dieser Fähigkeiten zahlt sich aus, führen sie doch langfristig nicht nur beruflich, sondern auch privat zu mehr Erfolg und Zufriedenheit.



„Charisma kann man lernen – setzt euch einfach mit euch selbst auseinander“

Oft definiert sich der Mensch über den externen Status. Laut Business Coach wenig sinnvoll, da dieser vergänglich ist. „Egal wer wir sind, wir ziehen entsprechend unserer Lebensphase und unserem Auftreten Menschen an. Wenn wir genau wissen, wer wir sein wollen, ziehen wir diejenigen an, die wir gerne um uns haben“, so der Business Therapist und meint weiter: „Wir müssen uns stärker mit uns selbst auseinandersetzten, unserem Auftreten, unseren Wünschen, mit unserem perfekten ‚Ich‘. Nicht wenn ich dies lerne, werde ich selbstbewusster, sondern je mehr ich anwende, was ich gelernt habe, desto selbstbewusster und charismatischer bin ich.“



Das Team von Strategie Austria hat für die kommenden Monate bereits weitere Online-Events zu aktuellen strategischen Anliegen & Schwerpunkten geplant. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auf strategieaustria.at/events/.

Zum Nachhören finden Sie den Mitschnitt der ersten Online Morning Session hier:



Über Niki Ernst

Niki Ernst ist in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen und hat selbst seit 2003 sieben Unternehmen aufgebaut. Von 2010 bis 2016 hat er als TEDx Ambassador ein weltweites Netzwerk von UmdenkerInnen und NeudenkerInnen begleitet, 2012 hat er die Silicon Valley Inspiration Tours gegründet, 2015 TEDx SanFrancisco kuratiert, 2011 my School of Talk gegründet, 2018 die Global Inspiration Tours und bis heute ist er als Sprechercoach sowohl für TED/TEDx, Stanford University, Singularity University, M.I.T. als auch für Führungskräfte der größten Unternehmen der Welt aktiv. In den vergangenen fünf Jahren hat sich sein Fokus auf die Kombination von Exponential Growth Strategies, Growth Hacking, the Art of Storytelling und Social Intelligence gerichtet. Er sieht diese als Grundzutaten für ein Unternehmen, das auch noch in 10 Jahren im Geschäft bleiben möchte. Als Business Therapist hilft er Unternehmen und Unternehmern dabei, die Transformation in diese neue Welt zu verstehen, zu begleiten und letzten Endes zu gestalten.



Über Strategie Austria

Strategie Austria ist eine Initiative von österreichischen Führungskräften, die sich als Treiber für die Bedeutung von Strategie in Österreich engagiert. Strategie Austria will den Wert von Strategie sichtbar machen, die Qualität steigern und Klarheit im Bereich Strategie schaffen. Strategie Austria vereint als Plattform Strategieverantwortliche und Strategieinteressierte aus unterschiedlichen Disziplinen und verbindet Gleichgesinnte aus Unternehmen, Agenturen und Institutionen. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten – wie Symposien, Workshops, Seminaren und Vorträgen – macht Strategie Austria Know-how von internationalen und nationalen Experten zugänglich und unterstützt mit themenspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen neue Sichtweisen und Erkenntnisse. Strategie Austria wurde im April 2011 gegründet. Präsidentin ist Jana David-Wiedemann, Vizepräsident ist Daniel Ratzenböck und Geschäftsführer Leopold Ziereis. Mehr Infos zu Strategie Austria unter www.strategieaustria.at und auf Twitter unter twitter.com/StratAustria