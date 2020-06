„Strategie Austria“ – Strategen mit Herz

Vier beherzte Repräsentanten aus dem Vorstand der „Strategie Austria“ sprechen über Sinn und Notwendigkeit von Strategien in Organisationen und vermitteln eindrucksvoll die Vision und Mission des Vereins. Dass die Größe eines Unternehmens für Strategiearbeit nicht entscheidend ist wird dabei beeindruckend begründet.

Gleich hier die Kurzfassung ansehen:

Und hier sehen Sie die Originalfassung:

It’s a match! Erfolgsfaktor Employer Branding Strategie

Viele Bemühungen junge Talente für das eigene Unternehmen zu gewinnen, bleiben oft erfolglos. Warum eigentlich? Um diese Frage zu klären, wurde der ursprünglich analog geplante Abend beim dreimaligen Great place to work-Gewinner willhaben kurzerhand in die digitale Welt verlegt. Speaker und Gäste waren sich einig: Der Markt ändert sich – in Krisen und in Nichtkrisenzeiten – es braucht mehr Mut und Zeit für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Employer Branding Strategie.

Das erste große Online-Event von Strategie Austria konnte eine Vielzahl an Gästen – über 70 Personen nahmen virtuell teil – aus verschiedensten Branchen und Positionen begeistern. „Ganz im Sinne des diversen Austausches zum Thema Strategie sind wir zuversichtlich, auch in Zukunft das Zuhause aller StrategInnen zu sein“, freut sich Strategie Austria Präsidentin Jana David-Wiedemann über das erfolgreiche Online-Event.

Das Unternehmen als Arbeitgebermarke

Zwischen 2020 und 2030 gehen die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in Pension. Dies bedeutet mehr Arbeitsplätze für weniger qualifizierte Arbeitskräfte. Der Kampf um die Young Potentials am Arbeitsmarkt ist groß. „Ein einfaches Stelleninserat und der Wuzzler in der Küche lösen heute keine Bewerberanstürme mehr aus. Unternehmen sind immer stärker gefordert, neben ihrer Produkt- auch eine Arbeitgebermarke zu entwickeln“, so Michael Köttrisch, Ressortleiter Management & Karriere von Die Presse. Auch für Barbara Pertl, Employer Branding Spezialistin bei Jobs & Karriere von willhaben, ist eine langfristige Arbeitgebermarkenstrategie und das Finden von individuellen Employer Branding-Lösungen eine Herzensangelegenheit: „Mein ganz persönliches Anliegen ist es, in Österreich die Employer Branding Community zu stärken und weiter auszubauen. Deswegen sind ExpertenInnen-Veranstaltungen, wie diese von Strategie Austria, so wichtig“, so Pertl.

„Brandstifter sind Sinnstifter“

Wolf Reiner Kriegler Founder & CEO von der Deutschen Employer Branding Akademie plädiert für eine „Effektivität der Ehrlichkeit“ – hierbei fordert er Unternehmen auf, mehr Mut zu zeigen, wenn es um klare Haltung und Werte geht. „Mehr als 30 % der Unterschiede im Unternehmenserfolg werden durch die gelebte Unternehmenskultur, besonders durch die Identifikation der MitarbeiterInnen bestimmt! Wer also klar zu seinen Werten und seiner gelebten Unternehmenskultur steht, lockt jene MitarbeiterInnen, die ins Unternehmen passen und langfristig bleiben wollen“, so Kriegler.

Wenn der Schuh drückt, muss es oft schnell gehen

Auch aus der Sicht von Lucas Amadeus Unger, Vorstandsmitglied von Strategie Austria, ist eine ganzheitlich begriffene Unternehmensstrategie und das Überwinden von Silodenken für den künftigen Erfolg von Unternehmen essentiell. „Sich ernsthaft mit dem Thema Employer Branding auseinanderzusetzen, erfordert Zeit und Mut sich einem Strategieprozess zu stellen. Wer auf diese Weise die gemeinsame Identität stärkt und diese klar nach innen und außen kommuniziert, der wird sich über vielversprechende Matches zwischen Unternehmen und Potentials freuen“, so Unger abschließend.

Über Strategie Austria

Strategie Austria ist eine Initiative von österreichischen Führungskräften, die sich als Treiber für die Bedeutung von Strategie in Österreich engagiert. Strategie Austria will den Wert von Strategie sichtbar machen, die Qualität steigern und Klarheit im Bereich Strategie schaffen. Strategie Austria vereint als Plattform Strategieverantwortliche und Strategieinteressierte aus unterschiedlichen Disziplinen und verbindet Gleichgesinnte aus Unternehmen, Agenturen und Institutionen. In unterschiedlichen Veranstaltungsformaten – wie Symposien, Workshops, Seminaren und Vorträgen – macht Strategie Austria Know-how von internationalen und nationalen Experten zugänglich und unterstützt mit themenspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen neue Sichtweisen und Erkenntnisse. Strategie Austria wurde im April 2011 gegründet. Präsidentin ist Jana David-Wiedemann, Vizepräsident ist Daniel Ratzenböck und Geschäftsführer Leopold Ziereis. Mehr Infos zu Strategie Austria unter www.strategieaustria.at