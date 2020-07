Zwei neue Qualifizierungen bestätigen Stormshields Rolle als führender Hersteller von vertrauenswürdigen Technologien auf europäischer Ebene

Das 2002 gegründete CCN („Centro Criptológico Nacional“) ist die nationale spanische Agentur für die Bewertung und Referenzierung von Cybersicherheitslösungen, die von sensiblen spanischen Einrichtungen (öffentliche wie private) zur Sicherung ihrer IT-Systeme, zum Austausch sensibler Informationen und zur sicheren Durchführung ihrer Operationen eingesetzt werden dürfen. Die Erlangung beider Qualifizierungen erforderte einen umfangreichen Bewertungsprozess der Stormshield-Firewalls, bei dem Eignung und Robustheit der Schutzmechanismen durch ein vom CCN validiertes Labor ausgiebig getestet wurden. Dieser Erfolg ist die ideale Voraussetzung für die Entwicklung und Konsolidierung der Position von Stormshield im iberischen Raum. Im Allgemeinen gehören beide erlangten Qualifizierungen zu den Initiativen, die das Unternehmen auf europäischer Ebene durchführt, um seine Zertifizierungen in den Ländern zu erweitern, wo der Hersteller Vertriebsniederlassungen unterhält. In diesem Zusammenhang beteiligt sich Stormshield ebenfalls an den Arbeiten der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) zur Bestimmung des zukünftigen europäischen Produktzertifizierungssystems. Ein grundlegender Ansatz, der es dem Hersteller ermöglicht, seinen Wettbewerbsvorteil und seine Positionierung als vertrauenswürdigen Player zu festigen und dadurch zur europäischen Wahl bei der Cybersicherheit zu werden.

Franck Bourguet, Vizepräsident des Bereichs Engineering von Stormshield, kommentiert: „Unsere Referenzierung durch das CCN ist das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unserer Entwicklungsteams. Unsere Produkte erfüllen somit die Erwartungen von Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen in Spanien, die sich zur Sicherung ihrer IT-Umgebungen auf vertrauenswürdige Technologien verlassen wollen. Da wir über die höchsten spanischen Qualifizierungsstufen („Cualificado – Alto“ und „Aprobado“) verfügen, können wir pragmatisch zu den sensibelsten Projekten beitragen. In einer Zeit, in der die technologische Souveränität Europas zu einer strategischen Frage wird und eine vorrangige Stellung in der Governance unserer Kunden einnimmt, liefern wir eine konkrete operative Antwort im Bereich der Cybersicherheit.“