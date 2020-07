A1now bringt „Nightshift“ Out of Home

A1now setzt im Zuge der Bewerbung des als Krimi-Serie gestarteten, abendfüllenden gleichnamigen Spielfilmes „Nightshift“ auf eine City Light-Kampagne der Gewista. Neben klassischen City Lights kommen auch City Lights mit kreativen Sonderinszenierungen an reichweitenstarken Hot-Spot in Wien zum Einsatz. Die leuchtenden Werbeträger warten auch mit einer akustischen Überraschung auf.

Letztes Jahr erschien „Nightshift“ als Neo-Noir Krimi-Serie bei A1now und erntete großen Beifall der heimischen Filmszene. Weil die Idee und Ausführung so genial zusammenspielte und vor allem ein Spielfilm ein noch größeres Publikum anzieht, wurde dieser auch gleich gedreht. Das cineastische Meisterwerk ist als TV-Premiere am 23. Juli um 20:15 Uhr auf A1now im Fernsehen zu sehen und ab demselben Tag in ganz Österreich kostenlos zum Streamen auf a1now.tv verfügbar. Die Bewerbung des Films im OOH-Bereich findet nicht nur über klassische City Lights, sondern auch über City Light-Sonderwerbeformen statt. Das Sujet zeigt einen öffentlichen Münzfernsprecher und den ausgeplotteten Schriftzug „Nightshift“, der, aus dem Hintergrund beleuchtet, für ein besonderes Dämmerlicht sorgt. Als weiteres Highlight der Inszenierung ist ein Bewegungsmelder integriert der, wenn er ausgelöst wird, ein Telefonläuten und den gesprochenen Hinwies auf die TV-Premiere auf A1now erklingen lässt.

Nina Nawara, Head of Communications & Campaigning bei A1now , sagt über die OOH Maßnahmen: „Die Werbeformen, die wir gemeinsam mit der Gewista gefunden haben, sind ideal für die Bewerbung unseres ersten Spielfilms. Dass wir die anonyme Stimme aus der Telefonzelle vom Film in die Realität transportieren können, ist ein besonders gelungener Marketingeffekt und macht die Passanten zu einem Teil der Geschichte. Dass man die Telefonnummer auf den Plakaten der Spezialplatzierungen auch noch anrufen kann, rundet die Kampagne ab und holt das Publikum auf allen Kanälen ab. Auf das Zusammenspiel aus düsterem Sujetdesign und kultigem Audioeffekt sind wir besonders stolz. Wir sind uns sicher, dass der Film dadurch die verdiente Aufmerksamkeit bekommen wird!“