Innovative Smart TV Werbung

Goldbach Austria weitet sein Angebotsportfolio rund um Smart TV aus und vermarktet neu Samsung Ads, den Media- und Werbebereich von Samsung Electronics. Samsung Ads ist eine intuitive Werbeplattform, die proprietäre Smart TV-Erkenntnisse nutzt, um Inhalte und Marken innerhalb des organischen Seherlebnisses auf dem Samsung Smart TV zu platzieren.

Mit dem innovativen Format Samsung Ads werden die Zuschauer in dem Moment erreicht, in dem sie ihren Samsung Smart TV einschalten und aktiv nach Inhalten suchen. Die auf dem 1st Screen, der Samsung Smart Hub, platzierten Display- und Video-Werbeflächen zoomen mit einem Klick auf ein Fullscreen-Format, was höchste Sichtbarkeit garantiert. Der Zuschauer kann dann direkt auf eine Landingpage oder eine App weitergeleitet werden, womit ein exklusives Markenerlebnis stattfinden kann.

Die von Samsung Ads eingesetzten Daten (first party data) basieren auf der führenden ACR-Technologie (Automatic Content Recognition), mit der Werbetreibende Samsung Smart TV-Seher sehr gezielt und effektiv erreichen können. In Übereinstimmung mit den DSGVO-Richtlinien können Zielgruppen anhand ihres TV-Verhaltens über lineares Fernsehen, On-Demand, Set-Top-Boxen und Spiele erreicht werden.

Beispielsweise können so Zuschauer, die nur sehr selten klassische TV-Werbung konsumieren, selektiert und über Samsung Ads gezielt angesprochen werden.

„Wir freuen uns, unseren Kunden ab sofort diese innovative Werbemöglichkeit auf dem Smart TV anbieten zu können. Eine interessante und innovative Lösung für alle Werbetreibende, die ihre Zielgruppe nicht mehr nur im linearen TV erreichen möchten“, freut sich Josef Almer, Managing Director Goldbach Austria über die neue Vermarktungsmöglichkeit.

Aktuell steht bereits 80%* der österreichischen Haushalte ein Smart TV Fernsehgerät zur Verfügung, 88%*der Haushalte mit Smart TV haben dieses auch an das Internet angeschlossen.

Samsung ist dabei seit inzwischen 14 Jahren globaler Marktführer (https://www.avforums.com/news/samsung-leads-global-tv-market-for-14th-straight-year.17299).

„Advanced TV bietet Marken eine große Chance, mit ihren Zielgruppen auf eine ganz andere Art und Weise zu kommunizieren.“, sagt Alex Hole, VP Samsung Ads Europe. „Diese Partnerschaft bietet Werbetreibenden – neben unserer Reichweite, Technologie und proprietären Daten – neue und innovative Möglichkeiten, mit Zielgruppen in Kontakt zu treten, die ihr Zuschauerverhalten zwischen linear und OTT wechseln.“

Für die Vermarktung von Samsung Ads arbeitet Goldbach mit dem deutschen Unternehmen B1SmartTV zusammen, mit dem bereits eine Vermarktungskooperation für App-Platzierungen in der Samsung Brandworld besteht.

*Quelle: Goldbach Smart TV-Studie 2019, März 2020

Samsung Ads drives Advanced TV advertising solutions for advertisers by leveraging first-party data, powered by Automatic Content Recognition (ACR), to deliver greater measurability and analytics to drive business results. With insights from over 30 million Samsung Smart TVs across Europe, only Samsung Ads can provide advertisers with a holistic view of TV viewership behaviours.

Goldbach Austria GmbH umfasst Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria und vermarktet Medien und Angebote aus den Bereichen TV, Online, Mobile, Smart-TV und Digital Out-of-Home. Beratungs- und Abwicklungskompetenz mit klarem Fokus auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und effiziente Zielgruppenansprache stehen bei uns im Vordergrund. Markenbotschaften werden auf dem richtigen Bildschirm zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person ausgespielt. Dabei setzen wir in allen von uns vermarkteten Mediengattungen auf die optimale Kombination aus großer Reichweite, hochwertigen Werbeumfeldern und innovativen Produkten, um Werbekunden optimal aus einer Hand anzusprechen.

Die Goldbach Austria GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht Zürich. Die Goldbach Group AG ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen der TX Group.

