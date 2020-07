MedienManagerKompakt KW27/20

Impulse, die Plattform für Wissen und Gedankenaustausch.

The New Normal?

Wie Nudges künftige Arbeitsweisen positiv beeinflussen

Spätestens seit Corona treffen wir auf veränderte Arbeitssituationen. Die einen im Homeoffice, die anderen bereits wieder (oder noch nicht ganz) im Büro. Hier können „Nudges“ eingesetzt werden, um die Zusammenarbeit positiv zu beeinflussen.

Was ist ein Nudge?

Ein Nudge ist ein Stups, Schubs, Denkanstoß. Nudges können das Verhalten und die Entscheidungsfindung von Gruppen und Einzelpersonen in eine neue Richtung stoßen. Für Unternehmen, die profitabel wachsen wollen, kann Nudging eine wirksame Methode sein, die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Das betrifft vor allem Meetings, die mehr denn je effizient angelegt werden müssen, um erfolgreich zu sein. Anbei ein paar Ideen und Nudges, wie das gelingen kann.

Think – Pair – Share: Ein Nudge für mehr Partizipation in Meetings

Meetings, in denen eine Person präsentiert und die anderen schlafen, kennt jeder. Besser ist es, die aktive Mitarbeit der TeilnehmerInnen bereits im Vorfeld einzufordern.