MedienManagerKompakt KW29/20

Welche digitalen Wege Arbeitgeber jetzt gehen

Wie Personalsuche, Onboarding-Prozess und Kommunikation in Zeiten der Corona-Krise gehandhabt werden

Die Digitalisierung ist eine der großen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Dass digitale Wege der Kommunikation großes Potenzial und eine enorme Relevanz für verschiedenste Bereiche des Alltags mitbringen, zeigte sich stärker denn je in Zeiten der Corona-Krise. Speziell aus dem Berufsleben sind digitale Lösungen nicht mehr wegzudenken, sei es bei der Personalsuche, im Bewerbungs- und Onboarding-Prozess oder bei der Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Wie 182 Entscheidungsträger aus den Bereichen Personal und Human Ressources diesem Thema gegenüberstehen und damit umgehen, zeigt nun eine aktuelle Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent in Kooperation mit willhaben. Fazit: Der digitale Weg bietet laut den Angaben der Befragten ganz klar Vorteile, in manchen Belangen bewährt sich dennoch die gute alte analoge Kommunikation.