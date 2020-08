MedienManagerKompakt KW31/20 Radiotest Special

RMS TOP Kombi – unverzichtbar in jedem Mediaplan

Radiowerbung mit RMS wirkt überall. Das zeigen jetzt auch wieder die Ergebnisse des aktuellen Radiotests! 2,1 Millionen ÖsterreicherInnen (ab 10 Jahre) hören täglich zumindest einen Privatsender aus dem RMS-Verbund. In der Zielgruppe der 14-49jährigen werden mit der RMS TOP Kombi täglich ein Drittel dieser kaufkräftigen Zielgruppe erreicht. Das macht das nationale Aushängeschild der RMS zu einem der relevantesten Werbeangebote des Landes.

Auch in Wien erzielt die RMS TOP Kombi einen Spitzenplatz: mit einer Reichweite von 25,8 Prozent in der Kern-Zielgruppe sichert sich die RMS TOP Kombi das achte Jahr in Folge den Platz 1 (Ö3: 20,9 Prozent). Auch beim Marktanteil belegt die Privatradio-Kombi mit 38 Prozent den Spitzenplatz (Ö3: 31 Prozent).

Ebenso landet die gesamte Gattung Radio auf einen Spitzenplatz. Das Massenmedium ist beliebt wie eh und je! 6 Millionen ÖsterreicherInnen nutzen täglich Radio. Das entspricht einem täglichen Potential von 76,2 Prozent. Ebenso positiv hat sich die Hördauer entwickelt: Herr und Frau Österreicher hört im Schnitt 3 Stunden und 20 Minuten Radio pro Tag. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Steigerung von 5 Minuten.