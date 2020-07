Out of Home-Award 2019 ist vergeben

Bereits zum 20 Mal wurde der Gewista Out of Home Award für herausragende kreative Leistungen der österreichischen Werbebranche vergeben. Situationsbedingt, nicht im Zuge einer Veranstaltung, sondern virtuell.

Und so lief die Einreichung und Jurierung beim Gewista Out of Home-Award 2019 ab: Ein online verfügbares Einreichtool richtete sich an Kunden, Mediaagenturen und Kreativagenturen, die 2019 OOH-Kampagnen gebucht haben. Ausgezeichnet wurden die besten Kampagnen/Sujets – unabhängig von Umfang oder Wert – von einer Fachjury in 7 Preiskategorien die nach Werbeträgern gegliedert waren. Neu hinzu kam der Publikumspreis, zu dem eine nationale Plakatkampagne zur öffentlichen Stimmabgabe aufrief. Alle Votings fanden heuer online statt.

Die Einreichungen sämtlicher Kategorien kamen sowohl in das Juryvoting als auch in das Publikumsvoting. Die elektronische Fachjury wählte aus allen Einreichungen Gold, Silber und Bronze pro Kategorie. Die hochkarätige Jury setzte sich aus CEOs und Abteilungsleitern von Media- und Kreativagenturen sowie Direktkunden zusammen.

Das Publikumsvoting setzte sich ebenso mit allen Kategorien auseinander. Von März bis Mai wurden auf diesem Weg 140.000 Votes national für rund 400 eingereichte Kampagnen generiert. Den Gesamtsieg mit mehr als 23.000 Votes konnte dieses Jahr die Kronen Zeitung für sich einfahren. Die Gewinner-Kampagne „Graz mit der Krone erleben“ war im Total Look auf einer Straßenbahn in Graz im Vorjahr unterwegs.

Gewista CSO Andrea Groh zu der Jurierung der Sujets Preisverleihung: „Es war heuer, auch bei geänderten Rahmenbedingungen, eine freudige Aufgabe, aus den fast 400 Einreichungen die Sieger des diesjährigen Out of Home-Awards auszuwählen. Mit der Verleihung dieses Preises ehren wir die herausragenden Leistungen, welche die österreichische Werbe- und Kreativbranche im Bereich Out of Home Jahr für Jahr erbringt!“

„Es ist sehr beeindruckend“, so Gewista CEO Franz Solta, „wie viele und vor allem außergewöhnlich kreative Arbeiten es im bereits 20. Jahr des Bestehens des Out of Home-Award zu bewerten galt. Dies zeigt, dass sich der Award großer Beliebtheit erfreut und bei Agenturen als auch Werbetreibenden einen hohen Stellenwert einnimmt. Out of Home-Medien – vom Plakat über Transport Media bis hin zu digitalen Werbeträgern – bieten mit ihren einzigartigen Gestaltungsmöglichkeiten perfekte Möglichkeiten für Kreative und es war eine Freude die besten Sujets prämieren zu dürfen.“

Der Out of Home-Award 2019 der Gewista wurde in 7 Kategorien jeweils in Gold, Silber und Bronze an Kunden, Mediaagenturen und Kreativagenturen, deren Kampagnen im Geschäftsjahr 2019 affichiert oder ausgespielt waren, vergeben:

Plakat

City Light

Rolling Board

Megaboard

Innovative Media

Digital Media

Transport Media



Alle Sieger/Fotos haben wir für Sie hier verlinkt:

https://www.medienmanager.at/?s=Out+of+Home-Award+2019+