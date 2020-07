Renault Zoe bringt Wartehalle zum Leuchten!

Renault setzt im Zuge der Bewerbung des neuen 100% elektrischen Renault ZOE auf einen nationalen Out-of-Home-Mediamix der Gewista. Neben Rolling Boards und City Lights kommt eine eindrucksvolle Sonderwerbeform an einem reichweitenstarken Hot-Spot in der Wiener City zum Einsatz. Ein wahrhaft leuchtendes Wartehallenbranding direkt an der Wiener Ringstraße gegenüber des Rathauses.

Renault bewirbt seinen neuen 100% elektrischen Renault ZOE im Zuge der aktuellen Kampagne auch via eines Out-of-Home-Mediamixes der Gewista. Zu der nationalen Streuung von Rolling Boards und City Lights, kommt eine kreative Sonderwerbeform, gemeinsam umgesetzt mit der Gewista, zum Einsatz. Ein Wartehäuschen direkt an der Wiener Ringstraße gegenüber des Rathauses. Das Wartehäuschen hat einiges an Extras zu bieten, die die Blicke der Passanten auf sich zieht. Neben den City Lights, die den neuen Renault ZOE zeigen, sind auch die Wandflächen des Wartehäuschens in Renault Optik foliert. Des Weiteren ist auch die Decke der Wartehalle mit farblich abgestimmten Folien gebrandet. Wahrlich erleuchtend sind aber nicht nur die an den Glasscheiben zusätzlich angebrachten reflektierenden Streifen, sondern auch das City Light wartet mit speziellen Lichteffekt auf. Soviel sei verraten, der neue Renault ZOE stahlt via einer eigens abgestimmten Lichtinszenierung. Als Service-Goody steht für alle Passanten am City Light ein direkt aus dem Renault Logo kommender USP-Ladeanschluss zur Verfügung, bei dem man seine mobilen Devices aufladen kann, während man auf die Straßenbahn wartet.

Mathieu Prigent, Werbeleiter, Renault Österreich: „ZOE ist seit seiner Einführung in Österreich das meistgekaufte Elektroauto und die Verkaufszahlen 2020 entwickeln sich sehr positiv. Um diesen Elektroleadership in Österreich fortzuführen und aufzubauen ist eine regelmäßige, impaktstarke Kommunikation ein Erfolgschlüssel. Wir freuen uns, wenn durch diese Kampagne in Zusammenarbeit mit Gewista noch viele ÖsterreicherInnen auf die Elektromobilität mit Renault umsteigen werden“

„Es freut uns sehr“, so Gewista-CSO Andrea Groh, „Renault für eine breit angelegte Out-of-Home Präsenz gewonnen zu haben. Das ausgewählte Kampagnen-Highlight, eine Wartehalleninszenierung direkt am Ring vor dem Wiener Rathaus, ist eine kreative Sonderumsetzung an einem Top Hot-Spot, welche die Gewista Design & Innovate -Unit gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt und umsetzt , um beim Rezipienten nachhaltig in Erinnerung zu bleiben.“

Credits:

Auftraggeber: RENAULT ÖSTERREICH GMBH

Media Agentur: OMD

Kreativ Agentur: VIRTUE Austria

Out of Home Werbeform/Mediamix:

Wartehallenbranding im Total-Look mit City Lights und Folierung, Lichtinszenierung am City Light und der Wartehalle sowie USB Ladestecker am City Light am Universitätsring gegenüber dem Wiener Rathaus

Rolling Boards und City Lights in nationaler Streuung

Laufzeit: 09.07. – 22.07.2020