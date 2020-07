Was, wenn Werbung wirkt? Interview mit Michael Decker

Corona stellt uns vor neue Herausforderungen. Geschätzte 80 % der Unternehmen stehen vor allem vor den herausfordernden Fragen: Soll ich jetzt in Werbung investieren? Und wenn JA, wie viel Werbung braucht mein Unternehmen in der Krise? Experten sind sich hierzu einig und meinen „Werben? Wann, wenn nicht jetzt?“

Aber Werbung allein ist gerade in Krisenzeiten nicht alles. Und daher befassen wir uns heute mit der Frage: Was, wenn meine Werbung wirkt?

Im Online-Marketing bezeichnet man die Umwandlung eines Besuchers in einen kaufenden Kunden als Conversion und das Verhältnis von Besucher zu kaufenden Kunden als Conversion Rate. Diese Begrifflichkeit lässt sich natürlich auch auf das Offline-Business übertragen.

Was geschieht also, wenn meine Werbung wirkt? Das heißt das Telefon läutet, ein Kunde schickt eine schriftliche Anfrage oder steht vielleicht gar in meinem Geschäft.

Wie hoch ist da die Conversion Rate? Oder auch Abschlussrate?

In meinem heutigen Interview mit dem Münchner Kommunikationsexperten Michael Decker widmen wir uns der Frage, wie sich die Offline-Conversions Rate positiv beeinflussen lässt und was man tun muss, um die oft hohen Investitionen in Werbemaßnahmen auch in Erträge umwandeln zu können.

Hier sehen Sie das gesamte Video: