EFFIE Corona Edition 2020: Gnadenlos ehrliche EFFIE-Jury hat Arbeit aufgenommen

Die hochkarätige, unabhängige EFFIE-Jury hat mit dem Online-Voting für die EFFIE-Awards 2020 begonnen. Während bei den meisten Werbepreisen die Kreativität im Fokus steht, zeichnet der EFFIE in erster Linie die Effektivität, also die tatsächliche Wirkung von Kampagnen aus. Ein Aspekt, der gerade in Krisenzeiten besonders an Bedeutung gewinnt und ihn zu einer der begehrtesten Auszeichnungen für Werbung und Marktkommunikation macht. 2020 darf sich die IAA und das EFFIE-Board über ein fulminantes Einreichergebnis freuen.

„Wir haben 2020 den EFFIE reformiert, auf die derzeit besondere Situation Rücksicht genommen und sind den EinreicherInnen unter anderem mit vergünstigten Gebühren und einer Vereinfachung des Einreichtools – ohne dabei Qualitätsabstriche zu machen – entgegen gekommen. Die Branche hat diese Neuerungen sehr gut aufgenommen und mit zahlreichen Einreichungen in allen 16 Kategorien honoriert“, freut sich EFFIE-Board- und Juryvorsitzender Joachim Feher (RMS). IAA Executive Director Gabriela Stimpfl-Abele ergänzt: „Der EFFIE stellt hohe Ansprüche an die Einreicher, muss doch jeder Case genau aufbereitet und die tatsächliche Wirkung der Kampagnen anhand von Zahlen und KPIs nachgewiesen werden. Die vielen hochwertigen Einreichungen machen 2020 zu einem extrem spannenden EFFIE-Jahr“.

Mitte September tritt dann die Jury in einem Online-Live-Voting unter dem Vorsitz von Joachim Feher zusammen. Die EFFIE-Jury setzt sich aus namhaften Kunden-, Agentur-, Medien- und Wissenschaftsvertretern zusammen. Aufgrund der hohen Anzahl der Einreichungen gibt es drei Jurys. Damit wird den Juroren ermöglicht, sich noch eingehender mit jedem Einzelnen der mehr als 110 eingereichten Cases zu befassen.

Besonderer Beliebtheit erfreute sich auch der „IAA Audience Corona Award“, der von der ORF-TVthek gehostet wird. Dieser Sonderpreis wird jedoch nicht von der Jury, sondern digital per Online-Voting von den IAA Mitgliedern im Herbst ermittelt.

Mehr Informationen zum EFFIE und zur EFFIE-Jury finden Sie hier:

https://www.iaa-austria.at/effie-3/die-effie-awards/

IAA: Ein einzigartiges globales Netzwerk.

4.000 Mitglieder. 56 Chapter. 76 Länder.

Die International Advertising Association (IAA) mit Hauptsitz in New York wurde vor 80 Jahren gegründet und ist mit ihren 56 Chaptern in 76 Ländern eine einzigartige globale Partnerschaft, deren Mitglieder sich aus Werbetreibenden, Medien, Werbeagenturen, Medienunternehmen sowie Akademien zusammensetzen. Das IAA Austrian Chapter ist mit rund 300 Mitgliedern sowie rund 150 Mitgliedern der IAA Young Professionals das größte weltweit und seit mehr als 50 Jahren in Österreich erfolgreich tätig. Die IAA setzt sich für die verantwortungsvolle Gestaltung von Werbekommunikation ein und sieht sich als richtungsgebender Kompass der gesamten Kommunikationsindustrie. Als einzige Organisation vertritt sie die Interessen von Agenturen, Medien und Unternehmen auf nationaler und internationaler Ebene.