Insert Coin

Carl Kuhn

SPEAKER & PODIUMSGAST

Carl leitet die E-Sports Division des Jung von Matt Ablegers seit über vier Jahren und hat viele bekannte Marken wie BMW, Mercedes-Benz, McDonald’s oder auch Vodafone beraten und ihren Weg in den E-Sports bereitet wie auch begleitet.

Martin Distl

SPEAKER

Der Niederösterreicher Martin Distl studierte Internationale Betriebswirtschaft an der Universität Wien und der University of California at Los Angeles/USA (UCLA). 2001 startete er seine berufliche Laufbahn bei MPM Sponsoring Consulting in Wien, wo er ab 2008 als Geschäftsführer für die D-A-CH Region verantwortlich zeichnete. 2012 produzierte er für die Österreichische Sporthilfe und den ORF Sport die TV Prime-Time Show „Sporthilfe Super10Kampf“ auf ORF eins. 2013 wurde Distl Geschäftsführer der „Styria Media Group AG“ Tochter „Styria Content Creation“, einer der führenden Content Marketing Agenturen in Österreich. Im Juni 2016 wurde er in den Vorstand des Content Marketing Forums (CMF) berufen, des größten Verbands Europas zu inhaltsgetriebener Kommunikation. Von September 2017 bis Jänner 2019 leitete er als Geschäftsführer den REWE Group Verlag. Seit Anfang 2019 ist er in der GroupM, Österreichs größter Medienagentur-Holding aktiv und mit der Leitung und dem Aufbau von [m]STUDIO betraut, der Agentur für relevanten Content, Trends und Innovationen. Das Portfolio reicht u. a. von Infografiken, Video oder Podcasts über Live Events & Sponsoring bis hin zum Thema E-Sports-Projekte am nationalen als auch internationalen Markt. Martin Distl ist außerdem als Lektor an der Donau Universität und diversen Fachhochschulen sowie als Vortragender bei Kongressen zum Thema Storytelling, Content Marketing und Corporate & Digital Publishing im Einsatz.

Marco Harfmann

PODIUMSGAST

Marco Harfmann ist Direktor für Marketingkommunikation bei A1 Telekom Austria. Sein Verantwortungsbereich umfasst Werbung, Sponsoring, Branding und E-Sport für A1, eine der bekanntesten und angesehensten Marken Österreichs. Er erhielt seinen MBA-Abschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien. Marco begann seine Karriere 1994 als Produktmanager bei Unilever Austria. Ab 1999 hatte er verschiedene leitende Marketing- und Vertriebspositionen bei mobilkom austria, Tele2, Konica Minolta Photo Imaging und Fujitsu Siemens inne. Im Jahr 2009 kam er zu A1 Telekom Austria, wo er bis 2016 die Produktmarketingabteilung leitete und dann für die Marketingkommunikation verantwortlich war. Marco Harfmann leitete die Gründung der „A1 eSports League Austria“, die sich zur größten E-Sport-Plattform Österreichs entwickelt hat.

Franz Vosicky

PODIUMSGAST

Schon während seines bilingualen Bachelor-Studiums in Unternehmensführung & Entrepreneurship zog es den gebürtigen Niederösterreicher zu willhaben, damals noch als Praktikant im Produkt Management und Marketing. Mehr als 9 Jahre später durfte er alle Facetten des Marketings bei Österreichs beliebten digitalen Marktplatz kennenlernen, wo er seit 2019 als Brand & Consumer Marketing Manager auch das eigene E-Sports-Team aufbaute und als internes Start-Up leitet. Durch die Leidenschaft für Gaming und die starke Vernetzung in der Szene, machte er TT willhaben schnell zu einem der größten E-Sports-Player am deutschsprachigen Markt.

Martin Radjaby-Rasset

PODIUMSGAST

Martin Radjaby-Rasset, startete seine Karriere 2006 beim ORF Hitradio Ö3, wo er bis 2011 die Programmgestaltung des Senders leitete und damit unter anderem für die Gestaltung des Ö3-Weckers, die Entwicklung von Programminhalten, Formaten und Kampagnen verantwortlich zeichnete. Danach hat Radjaby-Rasset politische Kampagnen entwickelt und gesteuert, wie die Bundespräsidentenkampagne von Alexander van der Bellen. In den Jahren danach war er Teil der Geschäftsführung der Wiener Agentur Jung von Matt/Donau und hat unter anderem Kunden wie Erste Bank, Sparkassen, ORF und Ö3 betreut.

Seit September 2017 leitet Martin Radjaby-Rasset den Bereich Brand Management, Marketing & Communication in der der Erste Bank Oesterreich und ist als Chief Brand Strategist für den Bereich „Brand Strategy & Communications“ in der Erste Holding zuständig. Er lebt in Wien, ist verheiratet und Vater zweier Töchter.

Silke Übele

MODERATION

Silke Übele ist CEO der in 2018 neu gegründeten Agentur Wavemaker. Wavemaker ist Teil des GroupM Netzwerks und spezialisiert auf Media, Content & Technology. Silke Übele ist seit 2000 in verschiedenen Ländern für das GroupM Netzwerk tätig. In Frankfurt am Main war sie als Kundenberaterin für die Kommunikations- und Mediaplanung verschiedener internationaler Marken verantwortlich. Bevor sie 2008 nach Österreich wechselte, war sie als Account Director Business Development EMEA für das Projekt Management internationaler New Business Projekte in London verantwortlich. Von Österreich aus hat sie als Media Director CEE das internationale Kundengeschäft entwickelt und in Folge die lokalen Services und Produkte im Bereich Insight und Analytics am Standort Wien etabliert.

Daniel Ratzenböck

MODERATION

Daniel Ratzenböck leitet seit März 2008 den Bereich Group Brands Communication der Erste Group. In dieser Funktion ist er unter anderem für internationale Markenführung & Markenkommunikation, paneuropäische Kampagnen und gruppenweites Mediamanagement zuständig. Davor war er für die Marketing Transformation und das Rebranding der neu akquirierten Banken in Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Ungarn zuständig. Seit Anfang 2017 ist er zudem Vizepräsident des Vereins Strategie Austria, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Wert von Strategie sichtbar zu machen und die Qualität von Strategien zu steigern. Geboren ist er 1970 in Steinbach an der Steyr, Oberösterreich.