2020 Mooncity Vienna

Porsche Media & Creative setzt als Event Agentur den E-MOBILITY POP UP STORE MOONCITY VIENNA um

Pubbles Film agierte als Beratungs- und Umsetzungs-Partner

Viele weitere Dienstleister und Partner mit an Board: RedBull, Digitale Media Systeme (DMS), inspiria event service GmbH, SCHUBERT COMMUNICATION GROUP, STANDout

MOONCITY VIENNA: Ein außergewöhnlicher POP UP STORE für E-Mobilität öffnete kürzlich im Herzen von Wien die Pforten

Die MOONCITY VIENNA ist neben der Ende 2019 eröffneten MOONCITY Salzburg ein weiterer Meilenstein für MOON, einer Marke der Porsche Holding Salzburg.

Die MOONCITY VIENNA informiert umfassend zum Thema E-Mobilität und trägt damit zum grundlegenden Systemwechsel in eine dekarbonisierte Zukunft bei.

Die batteriebasierte Elektromobilität ist die im Moment vielversprechendste und in großem Maßstab am schnellsten verfügbare CO2-neutrale Technologie. Um ihr zum Durchbruch zu verhelfen, braucht es ebenso eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur.

Pop-up-Stores gelten seit geraumer Zeit als zukunftsträchtige Konzepte. Das sind nur einige Wochen, manchmal sogar nur einige Tage lang existierende Geschäftslokale, die häufig ganz besonders inszeniert sind. Sie tauchen auf und verschwinden wieder. Daher die Begrifflichkeit Popup.

Im E-MOBILITY POP UP STORE finden BesucherInnen auf rund 1.500 m2 Fläche alles rund ums Thema E-Mobilität. Hier können die aktuellsten Elektro-Neuheiten der Volkswagen Konzernmarken unter einem Dach erlebt werden – vom ab sofort bestellbarem VW ID.3, über den soeben vorgestellten ŠKODA ENYAQ iV, dem Audi e-tron Sportback oder Audi Q4 e-tron bis hin zum sportlichsten Exponat, dem vollelektrischen Porsche Taycan. Angereichert wird das Angebot durch Mobilitätskonzepte wie dem SEAT MÓ E-Scooter 125 oder dem SEAT Mii electric, der inklusive ÖBB Jahreskarte erhältlich ist. Sämtliche Details rund um Ladeinfrastruktur, Energiemanagement und nachhaltige Mobilität samt professioneller Beratung runden das Spektrum der MOONCITY VIENNA ab.

Das zweite Obergeschoss mit rund 185 m2 bietet als durchgestylte Fläche eine optimale Plattform, ihre Inhalte in Form von Experten-Talks, Pressekonferenzen und Produktvorstellungen als virtuelles und kleineres Event im Rahmen strenger COVID19 Bedingungen abzuhalten.

POP UP STORES erreichen ihr Publikum gerne digital über soziale Plattformen im Internet, nutzen aber auch die klassische PR – zumindest solange dieses Konzept noch als trendig und ungewöhnlich gilt. Um derartiges innerhalb kürzester Zeit auf die Beine zu bekommen, bedarf es kompetenter Agenturen und Dienstleistungs-Partner. All das ist Porsche Media & Creative als Lead Agentur innerhalb kürzester Zeit gelungen.

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative: „Mit der MOONCITY VIENNA ist es uns als Porsche Media & Creative gelungen, echtes Full Service anzubieten. Die Leistungen unserer Creative Unit waren in der Mariahilfer Strasse 53 genauso gefragt wie jene aus dem Producing oder der Mediaplanung. So ist es uns in kürzester Zeit gelungen, alles so hinzubekommen, dass wir am 18.9. mit einem schön inszenierten Popup Store starten konnten. Mit Pubbles Film haben wir den perfekten Partner für diverse gemeinsam entwickelte Content Marketing Ansätze mit an Bord bringen können.“

Beispielsweise wird sich ein zur Prime-Time auf sechs Sendern der ProSiebenSat.1 Media Gruppe ausgestrahltes GO! Spezial mit der umfassenden MOONCITY VIENNA Thematik auseinandersetzen und innerhalb einer Woche allein über diesen Kanal rund 3 Millionen Bruttokontakte erreichen. Der Fassadengestaltung mit ihren rund 60 Quadratmeter 4k ultra HD-Screens, die unterschiedlich bespielt werden kommt in der Hochfrequenzlage Mariahilfer Straße natürlich auch größte Bedeutung zu. Radiospots, social media, U-Bahn branding und ein eigenes Print Magazin, das alle Fragen rund um E-Mobilität und Energiemanagement beantwortet runden das Projekt ab.Ronny Rockenbauer, Geschäftsführer Pubbles Film: „Es gibt ein paar Faktoren, die das Konzept ‚POP UP‘ unbedingt braucht, um erfolgreich zu sein. Zum einen natürlich die Idee. Die muss massentauglich, begeisternd und am Puls der Zeit sein. Dann braucht man natürlich auch eine richtig gute Location in perfekter Lage. Denn wenn rund 80.000 Menschen täglich am Store vorbeigehen, dann hat man schon

mal eine hervorragende Basis. Und dann braucht man natürlich Partner, die wissen was sie tun, Situationen blitzschnell evaluieren und Entscheidungen treffen. Und da ist sowohl das Management der Porsche Austria, als auch die PMC ein absoluter Traum in der Zusammenarbeit. Gleichermaßen hoch professionell wie hoch ´emotional. Beides braucht es, um schnell wirklich Großes entstehen zu lassen.“

Projekt: MOONCITY VIENNA E-MOBILITY POP UP STORE

Veranstalter: Porsche Austria

Standort: Mariahilfer Str. 53, A-1060 Wien

Zeitraum: 18. September – 31. Dezember 2020

Agentur Kreation/Media: Porsche Media & Creative, Andreas Martin, Lara Fruhstorfer

Beratung: Pubbles Film GmbH, Ronny Rockenbauer, Alexander Bankel

Dienstleistungspartner: Digitale Medien Systeme (Fassaden Branding), RedBull (Gastronomie), inspiria event service GmbH und SCHUBERT COMMUNICATION GROUP (Personal Dienstleister), STANDout (Standbau)

Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch 11:00 – 19:00 Uhr

Donnerstag bis Freitag 10:00 – 19:00 Uhr

Samstag 09:00 – 18:00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Website

Unter www.mooncity-vienna.at sind alle Informationen zum neuen MOONCITY VIENNA E-MOBILITY POP UP STORE verfügbar.

Über MOON und die Allmobil GmbH

MOON (www.moon-power.com) ist eine Marke der Allmobil GmbH mit Sitz in Salzburg, die markenübergreifend Zukunfts- und Innovationsthemen der Porsche Holding Salzburg entwickelt und in den Markt bringt.

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Inhouse Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Skoda, Porsche Bank, Moon-Power, Mobidrome, DasWeltauto.at zählen zu den Kunden der Agentur. In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, Web Ad, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award und viele mehr.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. Abgerundet wird das Portfolio durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden. PMC ist eine registrierte Marke.

Über Pubbles Film

ALS TOCHTER der Motopress GesmbH im Jahr 2000 gegründet, entwickelt sich pubbles film kontinuierlich zum major player der österreichischen Produktionsfirmen. Das Grundkonzept dahinter: Hohe Qualität zu darstellbaren und nachvollziehbaren Kosten. Im Focus steht nicht die Selbstverwirklichung unserer Kreativabteilung, sondern der Erfolg am Markt. Wir sind erst zufrieden, wenn die „Marketender, Vertriebler und Finanzer“ unserer Kunden lächeln. Die spannenden aktuellen Projekte und die nachhaltigen, jahrelangen Geschäftsbeziehungen zu den größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt bestätigen sowohl die tagtägliche Arbeit, als auch das Konzept.

ALS PRODUKTIONSFIRMA für das wöchentliche TV-Format „GO! Das Motormagazin“ in Sat.1 oder. „autofocus“ bzw. „mobilitas“ auf ORF 2 hat pubbles Film speziell in der Autobranche einen ausgezeichneten Ruf als “Auto Filmer”. Diese Kompetenz hat man auch in den Werbesektor einfließen lassen.