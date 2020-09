Alle Verkaufsteams der Tiroler Tageszeitung künftig unter der Leitung von Markus Lugger

Max Hafele, TT-Verkaufsleiter National, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch

Max Hafele, langjähriger Leiter des nationalen Anzeigenverkaufs der Tiroler Tageszeitung, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen und sich ab Jänner 2021 neuen Aufgaben widmen. Das nationale Team in Wien und der regionale Anzeigenverkauf in Tirol werden nun unter einheitlicher Leitung zusammengeführt. Markus Lugger, der seit 35 Jahren im Anzeigenverkauf der Tiroler Tageszeitung tätig ist und seit 11 Jahren an der Spitze der Tiroler Anzeigenverkaufsteams steht, wird diese zentrale Führungsposition der Tiroler Tageszeitung übernehmen.



Die MOHO-Vorstandsmitglieder Hermann Petz und Silvia Lieb: „Markus Lugger ist unsere absolute Wunschbesetzung. Er bringt die idealen Voraussetzungen mit, um den Herausforderungen im Anzeigenbereich mit Erfahrung, vielen neuen Ideen und Kreativität zu begegnen. Wir bedauern das Ausscheiden von Max Hafele, der in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Moser Holding sehr erfolgreich tätig war. Wir respektieren jedoch seine Entscheidung, sich beruflich zu verändern, danken ihm herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm für die weiteren Pläne alles Gute.“