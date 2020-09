Eine Bilanz von über 100 Tagen PANDEMIE in Österreich – der große FOCUS-Corona Report

Mit Mitte März 2020 wurde durch die weltweite Ausbreitung der Corona-Viren von der WHO, COVID-19 zur Pandemie erklärt. Seit diesem Zeitpunkt hat sich unsere rot-weiß-rote Welt verändert und eine neue geforderte Flexibilität ist in unseren Alltag eingekehrt.

Die Maßnahmen hatten große Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Werbung und das alltägliche Leben. FOCUS hat in dieser Zeit mit einer Vielzahl an Studien, welche die Themen rund um die werbe- und wirtschaftliche Entwicklung behandeln unsere Partner in den Medien, Handel, Wirtschaft und Dienstleister unterstützt – von quantitativen Analysen in der klassischen Werbung, Promotion-Entwicklung, Social Media-Aktivitäten bis hin zu einer Vielzahl an Studien, welche die Meinung der Österreicher/innen zu interessanten Themen widerspiegeln.

Die gesammelten Informationen finden sich im „großen FOCUS Corona Report“ wieder, welcher hier zum Download für Sie bereit steht:

https://www.focusmr.com/de/der-grosse-focus-corona-report/

Inhaltsverzeichnis:

Quantitative Analysen zu:

Werbeentwicklung

Promotionbilanz

Sponsoring

SociaMedia (Facebook)

Werbewirkung

Studien/Befragungen zu: