Gewista inszeniert Zalando im Out of Home

An sechs hochfrequentierten Standorten in Wien setzt die Gewista für Zalando via Wartehäuschen-Sonderwerbeformen eine kreative Sensibilisierungskampage zum Thema MNS-Schutz unter dem Motto „Na Oida! Maske vergessen? Wearing is caring.“ um. Gerade direkt vor dem Einsteigen in öffentliche Verkehrsmittel wird daran erinnert einen MNS zu tragen. Für alle die Ihren vergessen haben, schafft Zalando hier Abhilfe. Das im Total Look -Folien an den Glasflächen in Kombination mit City Lights- gebrandete Wartehäuschen ist ein optischer Hingucker und die darin befindlichen City Lights fungieren als MNS-Dispenser. Auf dem City Light-Sujet reicht ein weibliches Testimonial symbolisch einen MNS der auch haptisch einfach zu bekommen ist. Die Passanten gelangen über das Scannen eines QR Codes am Sujet, mittels Smartphone oder Tablet, direkt auf eine eigene Zalando Landing Page. Durch betätigen des dort aufscheinenden Zalando-Buttons wird am City Light über einen Dispenser in Echtzeit einzeln verpackte MNS ausgegeben. Der Fahrt in den Öffis oder einem anderen MNS-pflichtigen Ort steht nichts mehr im Wege. Die Wartehalleninszenierung wird im Out of Home-Mediamix mit klassischen City Lights unterstützt die auf den Sujets auf die in nahem Umfeld befindlichen Wartehäuschen, inklusive Adressnennung, hinweisen.