Goldbach Traffic Management Team neu aufgestellt

Mit Kerstin Kastner und Rebecca Prinz erweitern zwei erfahrene Neuzugänge das Traffic Management Team des Screen Vermarkters Goldbach

Rebecca Prinz, 26, (Campaign & Programmatic Manager) und Kerstin Kastner, 30, (Senior Campaign & Programmatic Manager) verstärken ab sofort mit ihrem Know-how das Traffic Management Team des Vermarkters Goldbach Audience Austria.

Gemeinsam zeichnen die beiden Neuzugänge für das Kampagnenmanagement, die Erstellung und Optimierung der Werbeschaltungen, das Reporting der Werbekampagnen in unterschiedlichen Adservern sowie Werbemittelanpassungen verantwortlich.

Das neu organisierte Team unter der Leitung von Head of Campaign & Programmatic Management Dali Stracevic, der bereits Anfang des Jahres im Zuge der Übernahme von heute.at zu Goldbach gestoßen ist, wird das Traffic Management weiter professionalisieren und vorantreiben.

Neben ihrem Informatikstudium an der FH Wiener Neustadt bringt Kerstin Kastner nicht zuletzt durch ihre mehr als 6-jährige Tätigkeit bei Adverserve im Ad Manager Supply fundierte Erfahrung im Kampagnenmanagement mit unterschiedlichen Adservern, im Bereich Kundenschulungen und dem Aufsetzen von RTB Kampagnen mit. Umfangreiche Webdesignkenntnisse runden das Fachwissen der Niederösterreicherin ab.

Rebecca Prinz verfügt über einen BA in Kommunikationswirtschaft und schließt gerade ihr Masterstudium Information Medien Kommunikation an der FH Burgenland ab. Zu ihren beruflichen Stationen zählt u.a. eine dreijährige Tätigkeit als Sales & Campaign Manager bei Digitalsunray Media. Speziell im Bereich Mobile Advertising bringt die Wienerin umfassende Erfahrung in der Kampagnenbetreuung sowie der Messung interaktiver Rich Media Formate mit.

„Mit diesem professionellen, erfahrenen Kolleginnen bin ich überzeugt, das Traffic Management für unsere Kunden weiter optimieren zu können und freue mich über den frischen Wind und die kompetente Unterstützung“, freut sich Head of Campaign & Programmatic Management Dali Stracevic über die Verstärkung seines Teams.

Über die Goldbach Austria GmbH

Die Goldbach Austria GmbH umfasst Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria und vermarktet Medien und Angebote aus den Bereichen TV, Online, Mobile, Smart-TV und Digital Out-of-Home. Beratungs- und Abwicklungskompetenz mit klarem Fokus auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und effiziente Zielgruppenansprache stehen bei uns im Vordergrund. Markenbotschaften werden auf dem richtigen Bildschirm zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person ausgespielt. Dabei setzen wir in allen von uns vermarkteten Mediengattungen auf die optimale Kombination aus großer Reichweite, hochwertigen Werbeumfeldern und innovativen Produkten, um Werbekunden optimal aus einer Hand anzusprechen. Die Goldbach Austria GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht Zürich. Die Goldbach Group AG ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen der TX Group.

