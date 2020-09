isobar ist Leadagentur für die neue Kampagne der Generali Versicherung

Bei isobar Wien sieht man dieser Tage Rot, und das im besten Sinne: Als österreichische Leadagentur für die lokale Umsetzung der internationalen Neupositionierung und Kommunikationskampagne der Generali Versicherung inszeniert man #REDITUDE (ein Wortspiel, das Rot und die Haltung der Generali kombiniert) auf allen Kanälen.

Rot als traditionelle Farbe des Unternehmens steht dabei für seine spezielle Haltung und die seiner Mitarbeiter: Empathie und Engagement, Proaktivität und Flexibilität und vieles mehr. Der Anspruch ist es, Versicherung neu zu denken und zu leben, unterstrichen mit dem neuen Claim „Uns geht’s um Sie“.

Zum Start von „Reditude“ werden die Kundenberater in den Fokus gestellt. Allein in Österreich bemühen sich rund 1.900 Betreuer und Konzern-Agenten um ihre Kunden und servicieren diese auf höchstem Niveau, was auch durch mehrere Marktstudien eindrucksvoll bestätigt wird. Hierzulande werden zudem, trotz Covid-19, nahezu 500 offene Stellen angeboten. Deshalb startet die neue Kampagne u. a. mit Recruiting-Sujets.

„Gemeinsam mit einer Marke wie Generali eine derart umfangreiche Kampagne zu entwickeln und umzusetzen, ist eine tolle Herausforderung und Erfahrung. Wir waren sofort mit dem Kunden einer Meinung, dass wir auch die regionalen Qualitäten der Versicherung und ihrer Berater inszenieren wollen“, so Erich Holzbauer, Client Service Director isobar Wien.

Tilmann Buchner, Chief Marketing Officer Generali Österreich, ergänzt: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Berater in die Kampagne zu integrieren. Sie sind es, die Tag für Tag für unsere Kunden da sind, beraten und servicieren. Das ist das Thema unserer Kampagne!“

