Kostenloser Webtalk – Marke, Image & Audio

Das Jahr 2020 hat gezeigt: Es reicht als Marke längst nicht mehr aus, nur visuell wahrgenommen zu werden. Dank Audio können Brands mehr leisten! Geschichten erzählen, Haltungen und Werte vermitteln, Emotionen auslösen und Vertrauen aufbauen.



In dem Webtalk „Marke, Image & Audio – Warum Audio in Zeiten von Corona das perfekte Medium ist.“ spricht RMS Geschäftsführer Joachim Feher mit der Expertin Charlotte Hager darüber, warum es sich gerade jetzt lohnt auf Image & Audio zu setzen.

Im exklusiven Webtalk mit der Wahrnehmungs- und Markenexpertin erfährst Du spannende Insights und Tipps in Sachen Imageaufbau mit Audio.



Wann? Montag, den 21. September 2020, 10:30 – 11:30 Uhr

Charlotte Hager:

Expertin für Markenführung, Zeichen- und Motivforscherin, Beraterin und Speakerin. Sie hilft Unternehmen, die eigene Wahrnehmung zu schärfen und Botschaften dahingehend zu verändern, dass sie erfolgreicher am Markt kommunizieren.