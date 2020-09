MedienManagerKompakt KW39/20

Mehr Sicherheit und Komfort durch passwortfreie Logins

Der Schweizer Authentifizierungs-Spezialist Nevis zeigt, wie Unternehmen und Kunden von sicheren Login-Verfahren profitieren.

Passwortverfahren zur eindeutigen Identifizierung von Nutzern sind immer wieder Ziel von Hackerangriffen und gelten zunehmend als Schwachstelle in den IT-Systemen von Industrie und Handel. Nevis, der Schweizer Spezialist für passwortfreie Logins, gibt einen Überblick zu Verfahren der Nutzer-Authentifizierung mittels biometrischer Verfahren sowie zur sicheren Nutzerverwaltung via Customer Identity and Access Management, kurz CIAM.