MedienManagerKompakt KW40/20

Ideen zum Leben erwecken – mit dem neuen Add-on für Kreativ-Tools

Während der Rest der Welt erst jetzt wirklich die Realität des ortsunabhängigen Arbeitens kennenlernt, ist diese für Medienfachleute seit jeher ein Teil ihrer Arbeit.

Aufnahmen an entfernten Drehorten und Feedback, das erst in letzter Minute aus einer anderen Zeitzone eintrifft, gab es in der Medienbranche schon immer. Und die Projekte werden ständig komplizierter. Durch Workflows mit mehreren Beteiligten an verschiedenen Standorten wird die Arbeit von Medienprofis zu einer Herausforderung – Inhalte müssen angesehen, große Dateien versendet und Feedback überprüft werden.