MEGABOARD: Heinz von Büren ist neuer Head of Sales

MEGABOARD, der Außenwerbe-Allrounder mit exklusiven Großflächen, hat mit Heinz von Büren (51) einen neuen Head of Sales, der für den Vertrieb des gesamten Produkt- und Dienstleistungs-Portfolios des Unternehmens verantwortlich zeichnet. Zusammen mit Michael Januskovecz (CEO), Gerald Schlosser (COO), Alexander Prötsch (Head of Planning & Acquisition) und Daniela Sasse (Head of Production) bildet er das Führungs-Team der MEGABOARD.

Die berufliche Laufbahn von Heinz von Büren prägten sowohl Engagements in nationalen Unternehmen wie der Österreichischen Post AG als auch in internationalen Konzernen wie SIEMENS und UNIQA. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Vertrieb, in der Leitung von Vertriebsprozessen und dem Führen von Innen- wie AußendienstmitarbeiterInnen, bringt der gebürtige Wiener ein hohes Maß an Kunden- und Lösungsorientierung und organisatorischen Fähigkeiten mit in das Unternehmen ein.

„Wir freuen uns“, so MEGABOARD Geschäftsführer Michael Januskovecz, „mit Heinz von Büren einen Vertriebsallround-Profi gewonnen zu haben, der gemeinsam mit seinem Team das vielfältige MEGABOARD-Portfolio, welches von unseren Premium-Großflächen, der gesamten Kampagnenplanung über die Dauerwerbung bis hin zur Produktion und Montage reicht, optimal am Markt positionieren wird.“