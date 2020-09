Neue Work-Life-Balance, Investitionen ins Homeoffice und Forderung nach neuen Entlohnungsmodellen

Eine aktuelle XING Umfrage zeigt, wie Corona die Arbeitswelt verändert

Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, innerhalb kürzester Zeit haben sich Prozesse, Haltungen, Arbeitsorte, Führungsverhalten und vieles mehr verändert. Nach dem Lockdown sind New Work-Modelle vermehrt Realität und neue Normalität. Eine Umfrage von Mitte September unter österreichischen XING Mitgliedern zeigt, wie die Corona-Pandemie ihre Arbeitswelt verändert hat.

Der Stellenwert der Arbeit ist für den Großteil der Befragten in Österreich – rund 73% – derselbe wie vor der Pandemie. Allerdings haben sich die Haltung und Prioritäten durch die Krise verschoben:

Für rund ein Viertel der Befragten ist es heute wichtiger als noch vor einem halben Jahr, im Job das zu tun, was sie wirklich gerne machen und was sinnerfüllend ist. Für rund 28% ist es wichtiger, einen sicheren Job zu haben. „Der Wunsch, das zu tun, was man wirklich, wirklich will, ist die Kern-Idee von New Work. Diese hat sich durch die durch die Pandemie hervorgerufene Krise weiter durchgesetzt, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben die Krise zum Anlass genommen, um über den Sinn ihrer Arbeit nachzudenken“, so Kristina Knezevic, Country Managerin XING Österreich.

Work-Life-Balance 2.0

Ihre individuelle Work-Life-Balance haben rund zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seit Ausbruch der Pandemie neu definiert: Für rund ein Viertel sind Familie und Freunde stärker in den Fokus gerückt. Im Hinblick auf die Trennung von Privatleben und Beruf ergibt sich allerdings ein gemischtes Bild: beinahe 20% finden es wichtig, Arbeit und Freizeit bewusst voneinander zu trennen, allerdings gehen bei ca. 20% auch Arbeit und Freizeit selbstverständlicher ineinander über.

Investitionen ins Homeoffice

An der Arbeitssituation, dem Arbeitsort und den Rahmenbedingungen hat sich für die befragten XING Mitglieder vieles geändert: Rund 78% – mehr als in der Schweiz (73%) oder in Deutschland (70%) – arbeiteten in den letzten Wochen bzw. derzeit im viel zitierten Homeoffice. Investments ins Homeoffice erfolgten sowohl durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch durch die Unternehmen. Rund die Hälfte der befragten XING Mitglieder in Österreich haben selbst in technisches Equipment investiert: Laptops, Headsets, Kameras etc., aber auch in eine verbesserte Internetverbindung. Rund 7% haben dafür mehr als EUR 1.000 ausgegeben, ca. 21% haben zwischen EUR 100 und 500 investiert, rund 16% war die bessere technische Ausstattung im Homeoffice bis zu EUR 100 wert.

41% der Befragten wurden von ihren Arbeitgebern bei der Homeoffice-Ausstattung unterstützt. Auch hier wurde primär in technisches Equipment wie Laptops, Smartphone, Tablets oder Headsets und Kameras investiert.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fordern neue Entlohnungsmodelle

Beinahe 90% der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich sind der Meinung, dass über neue Entlohnungsmodelle, die nicht mehr auf der Arbeitszeit basieren, nachgedacht werden sollte. Mehr als ein Drittel sagt, dass es an der Zeit ist, ganz neue Modelle zu entwickeln. Rund 27% sind der Meinung, dass Leistung und das Erreichen von Zielen honoriert werden sollten, nicht Zeit.

Das Büro ist, wo Du bist

Homeoffice bedeutet nicht für alle automatisch „Home“ bzw. zu Hause zu arbeiten, denn ca. 16% der Befragten in Österreich gaben an, dass sie ortsunabhängig fast überall dort arbeiten, wo es eine gute Internetverbindung gibt, 4% haben im Schwimmbad oder im Kaffeehaus gearbeitet. Die Schweizer sind diesbezüglich noch einfallsreicher und experimentierfreudiger: Beinahe 10% gaben an, im öffentlichen Raum, im Schwimmbad bzw. in Cafés zu arbeiten.

Dass Arbeit und Leben immer hybrider werden und sich konzentriertes, produktives Arbeiten im Homeoffice und soziale Kontakte bzw. der persönliche Austausch am Arbeitsplatz abwechseln, unterstreicht auch das aktuelle NWXnow Thesenpapier mit 7 NEW WORK Trends.

Das Thesenpapier steht auch als Download hier zur Verfügung:

Über das Corona Barometer:

1.573 aktive XING Mitglieder, davon 626 aus Deutschland, 468 aus Österreich und 479 aus der Schweiz, nahmen im September 2020 an der Umfrage teil. Die Mehrheit der XING Mitglieder sind sogenannte „White Collar Worker“. Dieser Begriff umfasst Berufsgruppen mit kaufmännischen, beratenden, administrativen und ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkten, Berufe mit künstlerischen oder kreativ-schöpferischen Tätigkeiten sowie Heilberufe, heilpädagogische Berufe und Sozialberufe. Die Befragung zum Corona Barometer findet in regelmäßigen Abständen statt.

