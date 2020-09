„Print“ ein wesentlicher Erfolgsbaustein in der Mediaplanung

Diese Woche dürfen wir Markus Hartl als Gast begrüßen. Markus Hartl ist seit bald 30 Jahren Experte rund um das Thema Medien. Seine Karriere begann er in der Fernsehforschung. Heute ist Markus Hartl zum einen Lehrbeauftragter an der FH St. Pölten und FH Wien und zum anderen Vorstandsmitglied in der Media Analyse sowie Gründungsmitglied des VAMP. Markus Hartl ist zudem Initiator der CAWI-Print Studie. Und um diese geht es heute auch in unserem Interview. Am besten gleich reinschauen.

Langfassung

Kurzfassung